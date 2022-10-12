Депутат требует проверить информацию о передаче 20% территории Медеуского природного парка под строительство домов

Депутат Мажилиса Парламента Казахстана Азат Перуашев требует проверить информацию о выведении из рекреационной зоны Медеуского государственного природного парка в районе Бутаковского ущелья города Алматы около 22,5 га территории. Соответствующий депутатский запрос на имя генерального прокурора он огласил на пленарном заседании палаты, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

Депутат привел данные известного юриста Бахытжана Базарбека, который на своей странице в соцсети сообщил, что прежнее руководство акимата Алматы своим постановлением от 25 июня 2021 года без привлечения внимания общественности вывело из рекреационной зоны Медеуского государственного природного парка (в районе Бутаковского ущелья) около 22,5 га территории, на которой расположен густой природный лес с уникальным животным и растительным миром.

«Получается, что под жилищную застройку передали 20% всей территории Медеуского природного парка, причем без ведома руководства самого парка. По информации Б. Базарбека, уже идут нарезка участков под строительство, смена целевого назначения и согласование строительных проектов», – сказал Перуашев.

При этом, добавил депутат, нарушены требования Экологического, Лесного, Земельного кодексов и поручения президента о запрете застройки предгорий Алматы в Заилийском Алатау.

«Просим проверить данную информацию и, в случае подтверждения, принять меры прокурорского реагирования», – призвал мажилисмен.