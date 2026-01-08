Депутаты Мажилиса обсудили вопросы поддержки детского спорта с жителями Жезказгана

Парламент
17
Айман Аманжолова
корреспондент

Мажилисмены, члены фракции партии AMANAT Ерболат Сатыбалды и Аманжол Алтай посетили современную спортивную академию CK‑NAMYS в городе Жезказгане и ознакомились с условиями подготовки юных спортсменов, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба Мажилиса РК

В ходе встречи Аманжол Алтай подчеркнул, что особый акцент в академии делается на развитие қазақша күрес и других национальных видов спорта, которые формируют у детей не только физическую выносливость, но и силу духа, уважение к традициям и дисциплину.

– Спорт – это не просто соревнования и медали. Это характер, ответственность и здоровая альтернатива вредным увлечениям. Когда ребенок с ранних лет вовлечен в спорт, он получает правильные жизненные ориентиры. Поддержка национальных видов спорта – это одновременно вклад и в здоровье нации, и в сохранение нашей культурной идентичности, – отметил депутат.

Спортивная академия «CK-NAMYS» построена в рамках предвыборной программы партии AMANAT. В объект инвестировано порядка 4 млрд тенге. Академия рассчитана на подготовку около 200 детей в возрасте от 10 до 16 лет. В настоящее время обучение проходят 152 юных спортсмена. Особенность проекта – сочетание профессиональной спортивной подготовки и полноценного общего образования: воспитанники академии обучаются в сотрудничестве с местной школой №24, продолжая учебу параллельно с тренировочным процессом.

Комплекс включает специализированные залы для борьбы и общефизической подготовки, универсальный игровой зал, хореографические залы, трибуны на 150 зрителей, а также современное общежитие на 150 мест и столовую. Детям предоставляются проживание, питание и спортивная экипировка на бесплатной основе. Запуск академии создает условия не только для выявления талантливых спортсменов, но и для проведения в Жезказгане соревнований национального и международного уровня.

Депутаты напомнили, что в рамках поручений Президента разработан закон о физической культуре и спорте, который Глава государства подписал в прошлом году. Документом установлен запрет на финансирование иностранных легионеров за счет бюджетных средств и средств субъектов квазигосударственного сектора, что расширяет возможности для целевого направления ресурсов на спортивную подготовку казахстанских детей и молодежи, а также развитие массового спорта.

– Массовый спорт – это инвестиция в будущее. Такие комплексы, как «Намыс», формируют здоровую среду для детей и подростков, дают равный старт талантливым ребятам из регионов и укрепляют социальную инфраструктуру городов, – подчеркнул депутат Ерболат Сатыбалды.

Отметим, что в рамках предвыборной программы партии AMANAT в области Ұлытау в 2025 году были открыты физкультурно-оздоровительный комплекс «Жігер» в Жезказгане при поддержке ТОО «Корпорация Казахмыс», ФОКи в поселке Жезды и Жанааркинском районе, а также крытый плавательный бассейн в городе Каражал. В 2026 году планируется ввод в эксплуатацию спортивных комплексов «CK-Namys» и объекта для занятий греблей, что позволит и дальше развивать массовый спорт и спортивную инфраструктуру региона.

#мажилис #депутат #регион

