Депутаты просят искоренить бродяжнический образ жизни в Казахстане

Общество
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Айнур Курамысова
Фото с сайта kz.troniks.kz
Мажилисмены просят искоренить бродяжнический образ жизни в Казахстане. Соответствующий запрос на имя Премьер-Министра Карима Масимова озвучил депутат Владислав Косарев, передает корреспондент Kazpravda.kz.

"Наше общество не может проявлять равнодушие к судьбам людей, оказавшихся в положении бездомных, нищих, опустившихся до полной деградации, утраты человеческого облика. Это наши современники, оступившиеся сограждане. Мы просим вас, уважаемый Карим Кажимканович, специально рассмотреть возможность искоренения такого образа жизни и указанной социальной прослойки. У страны есть силы и средства для разрешения данной социальной и морально-этической проблемы. Решив ее, мы поднимем наше общество на более новый, высокий уровень нравственности и культуры, устраним еще одно препятствие перед вхождением Казахстана в число 30 наиболее развитых стран", – сказал Косарев.

Косарев отметил, что Правительство стало "предметней управлять" занятостью, жилищно-бытовыми проблемами населения, но вместе с тем в стране не снижается число лиц без определенного места жительства, нищенствующих и попрошаек.

"По визуальной оценке – это прежде были прибывшие из других стран, но теперь их место занимают наши соотечественники, потерявшие интерес к работе и ставшие на путь иждивенчества. Причем в их составе все больше оказывается молодых людей. И даже дети, которых организованные сообщества заставляют попрошайничать с целью изъятия у них денег, продуктов, вещей. Среди бродяг, воришек и нищих много больных, алкоголиков, наркоманов – они не обследуются, а зачастую не лечатся. Многие из них бравируют своей независимостью от власти, пренебрежением к общественным ценностям. Все они создают крайне негативный фон для воспитательной работы", – подчеркнул Косарев.

По его словам, территория отдельных городов и поселков разделена на зоны их влияния. "Подвалы и крыши домов, теплотехнические помещения, мусорные свалки находятся под их надзором и служат им пристанищем. Органы внутренних дел, социальной защиты, исполнительные структуры, должностные лица пытаются не замечать наличие этой крайней нежелательной социальной прослойки, не смотря на то, что это явление вызывает у населения протест и негодование", – заключил депутат.

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