Депутаты рассказали шымкентцам, как получить АСП

Депутаты Мажилиса, члены фракции партии «AMANAT» Берик Бекжанов, Берик Оспанов и Фахриддин Каратаев посетили Аль-Фарабийский районный центра занятости города Шымкента, ознакомившись с работой по трудоустройству и профориентации безработных граждан.

Депутаты побеседовали с сотрудниками и посетителями Центра, выслушали их жалобы и пожелания, а также провели информационно-разъяснительную работу по вопросам получения адресной социальной помощи.

В разговоре с шымкенцами депутаты отметили, что обеспечение занятости населения является одной из важнейших государственных задач. Этот вопрос должен быть приоритетным для местных органов власти. Надо максимально привлекать безработных на краткосрочные курсы обучения и вовлекать в активную занятость трудоспособных членов малообеспеченных семей.

По словам руководителя Управления занятости и социальной защиты населения Шымкента Б. Нарбековой, с приобретением статуса мегаполиса в четырех районах города открыты районные центры занятости населения. В Аль-Фарабийском Центре подобные услуги населению оказывают 20 сотрудников.

- За первые шесть месяцев этого года около 1400 женщин Аль-Фарабийского района получили адресную социальную помощь. В сравнении с прошлым годом число малообеспеченных семей сократилось. В этой связи необходимо продолжить работу таких центров, которые помогают нашим гражданам трудоустроиться, - сказал Берик Бекжанов.

Встречается с жителями Карагандинской области в эти дни и депутат Мажилиса, член фракции партии «AMANAT» Тлектес Адамбеков.

Сегодня мажилисмен побывал на шахте «Абайская», встретившись с трудовым коллективом угледобывающего предприятия. Шахтеры подняли вопросы снижения пенсионного возраста, обеспечения безопасности труда, повышения заработной платы.

Отвечая на вопросы горняков, депутат Тлектес Адамбеков отметил, что вопрос снижения пенсионного возраста в настоящее время рассматривается Правительством с участием депутатов Парламента и работников профсоюзов.