Депутаты рассмотрят Цифровой и Строительный кодексы

Сенат
245
Ольга Орлова

На заседании бюро Сената под председательством спикера утверждена повестка пленарного заседания, запланированного на 25 декабря.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Как отметил Маулен Ашимбаев, Президент Касым-Жомарт Токаев в своем Послании поставил конк­ретную задачу по трансформации Казахстана в полноценную цифровую страну. Для достижения намеченной цели депутатами всех уровней совместно с заинтересованными сторонами, включая экспертное сообщество, был разработан ряд законов. В их числе – Цифровой кодекс РК, а также сопутствующие ему Закон РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан в сфере цифровизации, транспорта и предпринимательства» и Закон РК «О внесении изменений и дополнений в Кодекс РК об административных правонарушениях», внесенные в повестку заседания. Они направлены на создание единой и прозрачной системы правового регулирования цифровой сферы. Кодекс закрепляет правовые основы управления данными и цифровыми объектами, а также меры по защите цифрового пространства Казахстана и укреплению технологической независимости страны.

Следующий вопрос повестки – рассмотрение Строительного кодекса РК и сопутствующего ему Закона РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам архитектуры, градостроительства и строительства». Законодательные нормы предусматривают, в частности, расширенное участие общественности при обсуждении градостроительных решений, возможность подачи предложений по проектам, затрагивающим общественные и частные интересы, а также оперативное реагирование на нарушения.

Сенаторы также рассмотрят Закон РК «О банках и банковской деятельности в РК» наряду с Законом РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам регулирования и развития финансового рынка, связи и банкротства». Как было отмечено, новый закон о банках будет способствовать повышению финансовой устойчивости банковской системы и приведению национального законодательства в соответствие с международными стандартами. Учтены меры по развитию конкуренции и стимулированию инноваций в финансовом секторе.

Также будут рассмотрены Закон РК «О ратификации Соглашения между Правительством РК и ООН по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) о возобновлении статуса Центрально-Азиатского регионального гляциологического центра в Казахстане в качестве центра категории 2 под эгидой ЮНЕСКО» и Закон РК «О внесении дополнений в Уголовный кодекс РК и Уголовно-процессуальный кодекс РК».

На заседании бюро депутаты распределили среди пос­тоянных комитетов законы, принятые Мажилисом, и обсудили реализацию плана мероприятий палаты на неделю. На повестке – вопросы, касающиеся обеспечения лекарст­венной безопасности, включая доступность, качество и импортозамещание медикаментов, привлечения отечественных и иностранных инвестиций в отрасль переработки сельхозпродукции и другие темы.

