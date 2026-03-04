Фото: пресс-служба Мажилиса

Депутат Мажилиса от фракции партии Respublica Нургуль Тау требует принять срочные меры по сохранению сектора ядерной медицины и восстановить доступ онкологических пациентов к томотерапии в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи. Соответствующий депутатский запрос она озвучила на пленарном заседании Мажилиса, передает корреспондент Kazpravda.kz

Как отмечается в запросе, развитие ядерной медицины и высокотехнологичной онкопомощи в Казахстане стало результатом системной работы при поддержке руководства страны. По мнению депутата, благодаря привлечению стратегических инвестиций страна заняла лидирующие позиции в Центральной Азии по внедрению томотерапии.

«В Казахстане фактически с нуля сформирована высокотехнологичная отрасль ядерной медицины. Благодаря последовательной государственной политике реализованы уникальные инвестиционные проекты», - отметила Нургуль Тау.

Она привела данные, согласно которым общий объем инвестиций в профильные центры достиг 60 млн долларов США, а в стране действуют два центра томотерапии с международной аккредитацией JCI. За последние 5 лет лечение в них прошли около 5,5 тыс. пациентов. При этом депутаты выразили обеспокоенность приказом Министерства здравоохранения №103 от 1 октября 2025 года.

«Нарушая инвестиционные соглашения, граждане фактически лишаются возможности получать лечение по новой технологии», - бьет тревогу Нургуль Тау.

По информации авторов обращения, томотерапия была исключена из перечня высокотехнологичной помощи и переведена на механизм клинико-затратных групп, при котором тариф за сеанс снижен в 4,5 раза.

«Установленный тариф не покрывает даже амортизацию оборудования. В результате частные инвесторы оказываются в неравных условиях по сравнению с государственным сектором», - считает депутат.

Нургуль Тау отметила, что последствия текущих решений могут ежегодно создавать угрозу жизни до 600 пациентов и негативно сказаться на инвестиционном климате, включая доверие стратегических партнеров.

«Поднимаемый нами вопрос не требует дополнительного финансирования: в республиканском бюджете на 2026 год уже предусмотрено 11 млрд тенге на поддержку томотерапии», - подчеркнула депутат.

Нургуль Тау просит Правительство разработать срочные меры по сохранению сектора ядерной медицины, восстановить доступ пациентов к томотерапии в рамках ГОБМП и пересмотреть методику тарифообразования в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности.