Депутаты требуют сохранить доступ к томотерапии в рамках ГОБМП

Мажилис,Здравоохранение
90
Лаура Тусупбекова
специальный корреспондент

Депутаты выразили обеспокоенность приказом Министерства здравоохранения №103 от 1 октября 2025 года

Фото: пресс-служба Мажилиса

Депутат Мажилиса от фракции партии Respublica Нургуль Тау требует принять срочные меры по сохранению сектора ядерной медицины и восстановить доступ онкологических пациентов к томотерапии в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи. Соответствующий депутатский запрос она озвучила на пленарном заседании Мажилиса, передает корреспондент Kazpravda.kz

Как отмечается в запросе, развитие ядерной медицины и высокотехнологичной онкопомощи в Казахстане стало результатом системной работы при поддержке руководства страны. По мнению депутата, благодаря привлечению стратегических инвестиций страна заняла лидирующие позиции в Центральной Азии по внедрению томотерапии.

«В Казахстане фактически с нуля сформирована высокотехнологичная отрасль ядерной медицины. Благодаря последовательной государственной политике реализованы уникальные инвестиционные проекты», - отметила Нургуль Тау.

Она привела данные, согласно которым общий объем инвестиций в профильные центры достиг 60 млн долларов США, а в стране действуют два центра томотерапии с международной аккредитацией JCI. За последние 5 лет лечение в них прошли около 5,5 тыс. пациентов. При этом депутаты выразили обеспокоенность приказом Министерства здравоохранения №103 от 1 октября 2025 года.

«Нарушая инвестиционные соглашения, граждане фактически лишаются возможности получать лечение по новой технологии», - бьет тревогу Нургуль Тау. 

По информации авторов обращения, томотерапия была исключена из перечня высокотехнологичной помощи и переведена на механизм клинико-затратных групп, при котором тариф за сеанс снижен в 4,5 раза.

«Установленный тариф не покрывает даже амортизацию оборудования. В результате частные инвесторы оказываются в неравных условиях по сравнению с государственным сектором», - считает депутат.

Нургуль Тау отметила, что последствия текущих решений могут ежегодно создавать угрозу жизни до 600 пациентов и негативно сказаться на инвестиционном климате, включая доверие стратегических партнеров.

«Поднимаемый нами вопрос не требует дополнительного финансирования: в республиканском бюджете на 2026 год уже предусмотрено 11 млрд тенге на поддержку томотерапии», - подчеркнула депутат.

Нургуль Тау просит Правительство разработать срочные меры по сохранению сектора ядерной медицины, восстановить доступ пациентов к томотерапии в рамках ГОБМП и пересмотреть методику тарифообразования в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности.

#ГОБМП #депзапрос #томотерапия

Популярное

Все
На страже неба: женское лицо авиации
Без наценок и посредников
«Барыс» готовится к досрочному отпуску
В Конаеве начали строить КОС
Жизнь на жайляу
Дроны выявляют нарушителей
Продукция с всегда высоким спросом
Мечи на службе милосердия
К новой архитектуре доверия
Три дистанции – одна цель
У «семи нянек» Талгайран без новоселий…
Одиннадцать медалей из Софии
Ставка на свеклу и кукурузу
Рекордный полет Ильи
Медовый экспорт
Ошибка в ИИН – это серьезно
Не снижается спрос на аренду жилья
AI-агенты и новые технологии в промышленности
Госслужба 2.0: к управлению на основе данных
Соцсети – основной источник информации для мошенников
Победитель UAE SWAT Challenge 2026 встретился со школьниками
Семь лет уверенного созидательного лидерства
Наука: от конституционного статуса к технологическому суверенитету
Учебник как инструмент успеха
В Карагандинском зоопарке – пополнение
Назначен новый командующий региональным командованием «Оңтүстік» Нацгвардии МВД РК
Семь человек погибло при взрыве в кафе Щучинска
Фундамент новой эпохи независимого Казахстана
Подставить вовремя плечо
Президент наградил Михаила Шайдорова орденом «Барыс»
Дороги – к развитию
«Я – песня народа, что славен и юн...»
На стыке жанров, стилей и идей
Посол Казахстана в Кении назначен послом в Руанде по совместительству
Искусство света и тьмы
Армия открыла двери в вузы
Генерация будет увеличена
Жамбыл в мировом литературном пространстве
Игры «Жулдызай» объединяют
В Омане выбрали самую красивую верблюдицу
Гвардейцы участвуют в XXV зимних Олимпийских играх в Италии
Семь девушек приняли присягу в Нацгвардию
Обманутые жители Талгара борются за свои права
Бизнесмены Вьетнама готовы торговать и инвестировать
Президент распорядился срочно обеспечить тотальную цифровизацию налоговой системы
В Казахстане опубликовали проект новой Конституции
Строится новая взлетно-посадочная полоса
Казахстанцам заменят счетчики газа на дистанционные за счет газоснабжающих организаций
Самая большая ценность
Объявлены победители премии «Грэмми – 2026»
Дрова и уголь будут под запретом
Хор Нацгвардии произвел фурор на музыкальном шоу
Изнывают от ничегонеделания: Президент – о раздутых штатах нацкомпаний
Календарь Оразы-2026: опубликовано полное расписание поста
Гвардеец стал призёром международных соревнований по дрон-рейсингу в Астане
О чем поведает Рашид ад-дин?
Арсен Томский подарил автомобиль отцу олимпийского чемпиона Михаила Шайдорова
Американский сурок Фил предсказал, когда придет весна
Михаил Шайдоров стал олимпийским чемпионом по фигурному катанию
Морозы возвращаются в Казахстан

Читайте также

«Эти кадры невозможно смотреть без слез»: депутат Мажилиса …
В странах СНГ упростят взыскание алиментов
В Казахстане узаконят частную детективную деятельность
ВОЗ: Уровень ожирения среди взрослых и подростков значитель…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]