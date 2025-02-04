Держать руку на пульсе

С первого февраля на реках региона открылись семь дополнительных гидрологических постов. И теперь мониторинг водоемов будет вестись с 29 гидропостов. Это одна из тех мер, что поможет быть готовыми к резкому повышению уровня воды в реках во время весеннего половодья и предупредить чрезвычайную ситуацию.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Первые два зимних месяца были достаточно теплыми. Согласно прогнозу, в феврале также ожидаются осадки и температура выше нормы. Снежный покров в полтора раза меньше, чем в прошлом году. Между тем вероятность серьезного паводка существует, так как верхний слой почвы значительно промерз.

В подготовке к безаварийному пропуску вешних вод задействованы 11 из 12 районов области. Только за прошлый год в рамках «дорожной карты», плана инженерных работ, а также за счет средств фонда «Демеу» выполнено 106 противопаводковых мероприятий. Возведено 107 км защитных дамб. Строятся не просто земляные валы. Так, у села Подстепного Теректинского района, где прошлой весной от талых вод пострадали 105 домов, новая плотина укреплена геотекстилем, металлокаркасом и бетоном. На это сооружение высотой от полутора до двух метров и протяженностью 4,2 км подрядчик дал пять лет гарантии.

Проведено устройство 9 км водоотводных каналов и 93 км арыков, очищены 74 км магистральных каналов и русла двух рек. Для реагирования при осложнении паводковой ситуации в области сформирована группировка сил и средств в количестве 1 817 единиц техники, 123 плавсредств, 455 мотопомп и 4 126 человек личного состава. Подготовлены 2 162 тонны инерт­ных материалов и 328 560 штук мешкотары.

В постоянной готовности находится группировка ДЧС из 113 единиц техники, 35 плавсредств, 93 мотопомп и 315 человек. Руководством региона проведены смотры техники и оборудования, отработаны моменты взаимодействия между службами реагирования. В прошлом году аким области Нариман Турегалиев доложил министру по чрезвычайным ситуациям об отсутствии вертолета, в этом году области предоставлена соответствующая техника. Сейчас в аэропорту дежурит воздушное судно АО «Казавиаспас» (еврокоптер).

На ежедневной основе осуществляется обмен информацией с Оренбургской и Саратовской областями Российской Федерации по сбросу воды на гидротехнических сооружениях. С конца декабря Ириклинское водохранилище, расположенное в Оренбуржье выше по течению на реке Урал, сбрасывает 60 кубометров воды в секунду. Мера направлена на увеличение свободной емкости водохранилища к началу паводка и исключение необходимости резкого повышения сбросов в пик половодья. Год назад среднесуточный сброс через данный гидроузел составлял 25 кубомет­ров воды в секунду при объеме свыше 2,7 млрд кубометров. На сегодня объем воды в водохранилище – порядка 3,2 млрд кубов.

Большая работа ведется и с населением. Проведено свыше 220 сходов, западноказахстанцы получили более 16,7 тыс. памяток-рекомендаций о действиях при наводнении. В дачных товариществах, где есть угроза подтопления, акиматы составляют списки постоянно проживающих здесь семей, уточняя наличие другого жилища и возможность временного размещения у родственников. Уже определены 219 пунктов временного размещения населения вместимостью 47 тыс. человек, а также 168 мест для отгона скота.

В числе превентивных мер – уборка снега с улиц и дворов населенных пунктов. Только в Уральске за два месяца зимы вывезено 130 тыс. тонн снега. В феврале работники коммунальных служб приступят к очистке арыков для пропуска талых вод.