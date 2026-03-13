Фото: Polisia.kz

Жительница Тараза направила благодарственное письмо на имя начальника департамента полиции Жамбылской области Кайсара Султанбаева, выразив признательность сотрудникам полиции за оперативное раскрытие квартирной кражи и возвращение похищенных ювелирных изделий, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МВД

По словам заявительницы, из ее квартиры похитили 11 золотых украшений, в том числе изделия с бриллиантами.

Полицейские по горячим следам установили подозреваемую. Выяснилось, что она находится в Алматы.

Благодаря оперативным действиям стражей порядка все похищенные украшения были найдены и возвращены владелице.