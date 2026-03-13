Дерзкую кражу ювелирных изделий по горячим следам раскрыли в Таразе

 Владелице вернули украшения с бриллиантами

Фото: Polisia.kz

Жительница Тараза направила благодарственное письмо на имя начальника департамента полиции Жамбылской области Кайсара Султанбаева, выразив признательность сотрудникам полиции за оперативное раскрытие квартирной кражи и возвращение похищенных ювелирных изделий, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МВД 

По словам заявительницы, из ее квартиры похитили 11 золотых украшений, в том числе изделия с бриллиантами.

Полицейские по горячим следам установили подозреваемую. Выяснилось, что она находится в Алматы.

Благодаря оперативным действиям стражей порядка все похищенные украшения были найдены и возвращены владелице.

«Я была приятно удивлена тем, насколько быстро и профессионально сработали сотрудники полиции. Несмотря на то, что подозреваемая находилась в другом городе, полицейские оперативно нашли ее и вернули все мои украшения. Искренне благодарю их за проделанную работу», – отметила жительница Тараза.

