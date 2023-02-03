Десятки казахстанок пострадали от неудачных бьюти-процедур в прошлом году

24 казахстанки пострадали от неудачных бьюти-процедур в минувшем году. С жалобами они обратились в Министерство здравоохранения РК, передает Kazpravda.kz со ссылкой на astanatv.kz .

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Опыт одной из жительниц Астаны по коррекции губ потряс даже тех, кто в уколах красоты был всегда уверен. Популярная бьюти-процедура вызвала аллергическую реакцию. У 22-летней девушки начался отек Квинке, констатировали прибывшие врачи.

Сама пострадавшая удивлена. Пишет, что к этой услуге косметолога прибегала не раз, но такой ужас случился впервые.

Видео разлетелось в TikTok. Если верить комментариям, красавиц со схожей историей немало.

За минувший год на некачественные косметологические манипуляции только официально пожаловались 24 раза. Больше всего обращений поступило из Шымкента и Алматы. Также в списке антилидеров – Карагандинская, Мангистауская и Костанайская области, рассказали в Минздраве.

В ведомстве подчеркнули: проверять бизнес могут только по официальному заявлению пострадавших. И напоминают: резать и колоть гражданок может только специалист с высшим медицинским образованием.

«Имеются квалификационные требования, предъявляемые при лицензировании медицинской деятельности. Необходимо, во-первых, наличие помещения, соответствующего санитарным правилам. Второе – наличие сертифицированных специалистов, то есть это должен быть медицинский работник, имеющий медицинское образование по специальностям «Дерматовенерология», «Дерматокосметология», – поясняет руководитель управления Комитета медицинского и фармацевтического контроля Минздрава РК Асем Мергенбаева.

Сами косметологи говорят: хороший специалист перед бьюти-процедурами запросит у клиентки общий анализ крови.

«Приходя к косметологу, люди воспринимают это как эстетику. Но на самом деле мы улучшаем здоровье клетки», – говорит косметолог Варвара Беликова.

Чтобы не стать жертвой недобросовестного мастера по красоте, эксперты советуют первым делом удостовериться, что у него есть профильное образование, а у салона – квалификационные сертификаты. А еще проверить, все ли инструменты стерильны.