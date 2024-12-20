Десятки преступлений в сфере наркоторговли АФМ выявило с помощью собак

Фото: АФМ

С начала текущего года АФМ выявлено 33 факта незаконного перемещения наркотических средств с использованием собак, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу госоргана



Общий вес обнаруженных наркотиков составил 17 кг, из которых: марихуана/каннабис — 5,2 кг (20 фактов);

гашиш/гашишное масло — 11,5 кг (11 фактов); маковая солома, тетрагидроканнабинол и другие виды синтетических наркотиков.

Кроме того, за этот период также выявлено 17 фактов незаконного перемещения незадекларированной валюты через таможенные границы Евразийского экономического союза. Общая сумма выявленной валюты составила 529 152 долларов США и 9 500 евро.

Из них 15 случаев зафиксировано в Алматы и 2 в Мангистауской области.

В АФМ напомнили, что в 2023 году специалисты Кинологического центра выявили 29 фактов транзита наркотиков и 18 попыток нелегального вывоза валюты.

Кинологическая служба АФМ РК является подразделением органов по финансовому мониторингу, на сотрудников которого возложены задачи по подготовке и использованию специально подготовленных служебно- розыскных собак для пресечения контрабанды наркотических средств и валюты на потенциально опасных направлениях их перемещения через госграницу РК.

СРС, подготовленные в Кинологическом центре, направляются на службу не только в подразделения АФМ, но и в другие правоохранительные органы, специальные службы, военную полицию, ПС КНБ, Службу авиационной безопасности.

