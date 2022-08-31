"Детей избивали в приемной семье в Алматинской области": в полиции отреагировали на пост

В Казнете распространяют видео избиения приемными родителями несовершеннолетних в одной из семей в Илийском районе Алматинской области, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Zakon.kz.

«Что это за время такое? Детей из детского дома передают кому попало? Кормильцу государство платит деньги за этих детей. Никто их не проверяет! Этих ребят бьют и заставляют работать», – утверждает автор в описании к видео.

Также он отмечает, что как только детям исполняется 18 лет, и государство перестает платить пособие кормильцу, детей выгоняют из дома.

«Потом опять из детского дома к себе забирают 3-4 детей. Почему у детей не спрашивают, хотят ли они жить в этой семье?» – говорится в публикации.

В полиции области отреагировали на видео и пояснили, что 27 августа в органы опеки и попечительства Илийского района поступила информация о якобы периодических избиениях воспитанников детского дома семейного типа.

«По поступившему сигналу сотрудники ювенальной полиции совместно со специалистами районного акимата организовали надлежащую проверку. Воспитанников на время передали в детский дом «Солнышко», – сообщили в пресс-службе Департамента полиции Алматинской области

Собранный по факту материал, предусмотренный статьей «Неисполнение обязанностей по воспитанию и (или) образованию, защите прав и интересов несовершеннолетнего» КоАП РК, как уточнили в ведомстве, направлен на рассмотрение суда.

«Решение о дальнейшей опеке над детьми либо ее лишении будет принято специально созданной комиссией», – пояснили в областном ДП.