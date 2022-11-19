«Дети кинули котенка под машину, и он погиб»: вопиющий случай произошел в Павлодаре

Фото: instagram/zoovolontery_pvl

Зоозащитники Павлодара поведали грустную историю кошки и котят, ставших жертвами живодеров, передает Кazpravda.kz.

Очередная шокирующая жестокостью история, связанная с животными произошла в Павлодаре. Во дворе многоэтажного дома на улице Гагарина жила бездомная кошка-мама с пятью пушистыми котятами. Один из малышей кошки попал в руки детей, которые кинули беззащитное животное под машину, и он погиб.

Несколько дней кошка-мать не ела в поисках котенка. Увидев ее страдания, одна из жительниц обратилась к волонтерам.

«Кошка всё понимает и у неё тоже есть чувства и материнский инстинкт. Но человеку это не понять, для них это всего лишь игрушки. Да и то, кто так поступит с игрушкой? Поэтому было принято решение забрать всю семью в платный стационар клиники», - рассказывают зоозащитники.

Волонтеры назвали кошку Космос за глаза, похожи на две вселенные. Врачи вложили все силы, чтобы вылечить ее.

«У Космос образовалась мастопатия, то ли от простуды в холодном подвале, то ли от частых беременностей. Её вылечили и стерилизовали. Не стали применять гормональную терапию, ведь кошка только после родов и с подкошенным здоровьем и кишечником. Девочки терпеливо делали массаж молочных пакетов по 4 раза в день, несмотря на недовольство Космос, обработали от блох, глистов, вычесали колтуны», говорят волонтеры.

Грустная история оказалась со счастливым концом. Благодаря неравнодушным людям у кошки и котят появился свой дом и хозяева. Увидев пост в Instagram девушка по имени Гулим забрала кошку с котятами в деревню.