«Дети кинули котенка под машину, и он погиб»: вопиющий случай произошел в Павлодаре

Происшествия

Мама – Космос и котята с улицы Гагарина: душещипательную историю кошачьего семейства рассказали волонтеры Павлодара.

Фото: instagram/zoovolontery_pvl

Зоозащитники Павлодара поведали грустную историю кошки и котят, ставших жертвами живодеров, передает  Кazpravda.kz.

Очередная  шокирующая жестокостью история, связанная с животными произошла в Павлодаре. Во дворе многоэтажного дома на улице Гагарина жила бездомная кошка-мама с пятью пушистыми котятами. Один из малышей кошки попал в руки детей, которые кинули беззащитное животное под машину, и он погиб. 

Несколько дней кошка-мать не ела в поисках котенка. Увидев ее страдания, одна из жительниц обратилась к волонтерам. 

«Кошка всё понимает и у неё тоже есть чувства и материнский инстинкт. Но человеку это не понять, для них это всего лишь игрушки. Да и то, кто так поступит с игрушкой? Поэтому было принято решение забрать всю семью в платный стационар клиники», - рассказывают зоозащитники. 

Волонтеры назвали кошку Космос за глаза, похожи на две вселенные. Врачи вложили все силы, чтобы вылечить ее. 

«У Космос образовалась мастопатия, то ли от простуды в холодном подвале, то ли от частых беременностей. Её вылечили и стерилизовали. Не стали применять гормональную терапию, ведь кошка только после родов и с подкошенным здоровьем и кишечником. Девочки терпеливо делали массаж молочных пакетов по 4 раза в день, несмотря на недовольство Космос,  обработали от блох, глистов, вычесали колтуны», говорят волонтеры. 

Грустная история оказалась со счастливым концом. Благодаря неравнодушным людям у кошки и котят появился свой дом и хозяева. Увидев пост в Instagram девушка по имени Гулим забрала кошку с котятами в деревню. 

 

Популярное

Все
Полицейские задержали мужчину, который гулял с пистолетом в Талдыкоргане
Какую погоду обещают в Казахстане 19 ноября
Бахтияра Байсеитова объявили в розыск за хищение 320 миллионов тенге
Ряд объектов в Казахстане передадут в государственную собственность
Взрыв котла в акмолинской школе: один из пострадавших умер
В Казахстане наступил «день тишины» перед президентскими выборами
Лебеди едва не погибли на озере в СКО
9 человек погибло при взрыве газа в жилом доме на Сахалине
Маулен Ашимбаев встретился с наблюдателями МПА СНГ
Жертва гололеда: на трассе в Актюбинской области погибла женщина
Кому и на сколько повысят социальные выплаты в Казахстане
Экопарк протяжённостью более 70 гектаров создадут в столице
В Казахстане задержали иностранца за убийство 20-летней давности. Видео
Победителей фестиваля творческой молодежи «Jastar Jalyny-2022» наградили в столице
«Дети кинули котенка под машину, и он погиб»: вопиющий случай произошел в Павлодаре
Дайрабаев высказался о внешней политике Казахстана
Ребенок под защитой государства – Кошанов о позиции Токаева
Ауесбаев ответил на критику оппонентами его партии
Жительница Балхаша убила свою мать за замечание
Трехмесячная девочка скончалась во время забора крови в поликлинике Жамбылской области
Смертельное ДТП: фура протаранила грузовик на трассе Алматы - Оскемен
Взрыв газа в кафе в Курчатове: пострадал один человек
Павлодарские полицейские прокомментировали видео, где житель Аксу обвинил их в наркоторговле
Похищенное в Алматы оружие продолжают находить на кладбищах
Неизвестный «заминировал» школы в Петропавловске
Ерке Есмахан выходит замуж и ставит пользователей Сети в тупик
Санжар Ташкенбай выиграл «золото» чемпионата Азии по боксу
Токаев запустил строительство мультибрендового автомобильного завода в Алматы
Пенсионерка целый месяц живет на вокзале в Костанае
Четырехлетний ребенок погиб по вине пьяного водителя в Талдыкоргане
13 млн тенге едва не выманили мошенники у пенсионерки в Шахтинске
Двое молодых парней избили и ограбили прохожего в Астане
Бабушка попросила полицию забрать у нее 3-месячную внучку в СКО
59 человек заболели коронавирусом в Казахстане за сутки
Легковушка протаранила людей на остановке в Петропавловске: есть пострадавшие
Президент посетил торжественный концерт в честь Дня Республики
Касым-Жомарт Токаев провел встречу с главой Европейской комиссии
Казахстанский боксер нокаутировал мексиканца на профессиональном ринге
Астана попала в Книгу рекордов Гиннесса
Водитель выпрыгнул из машины на полном ходу в Павлодарской области
Иманбек Зейкенов женился
Новый праздник появился в Казахстане
Экс-главу Китая вывели под руки из президиума на съезде КПК
Водителям "скорой помощи" запретили проезжать на красный и выезжать на встречную полосу
Закон Республики Казахстан Об амнистии
Акимат Алматинской области сделал заявление после гибели мужчины в массовой драке
Венецианская комиссия оценила проходящие в Казахстане преобразования
Пять человек погибли в ДТП на трассе в Атырауской области
Лодка с рыбаками перевернулась на водохранилище в Карагандинской области
Адвокат пытался подкупить потерпевшую сторону в Караганде
Воспитатель била детей в детсаду Аксу
Ипотеку без первоначального взноса запускают в Алматинской области
Машину-двойника выявили в Акмолинской области
Двое рабочих упали с 14-го этажа в Астане, один погиб
Президент присвоил высшие воинские и специальные звания, классные чины

Читайте также

Происшествия
В Казахстане задержали иностранца за убийство 20-летней дав…
Происшествия
Жертва гололеда: на трассе в Актюбинской области погибла же…
Происшествия
9 человек погибло при взрыве газа в жилом доме на Сахалине
Происшествия
Лебеди едва не погибли на озере в СКО

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]