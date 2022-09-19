Фото: Kazpravda.kz
Происшествия
Дети погибли в ДТП на павлодарской трассе

Два ребенка погибли в ДТП с автобусом на павлодарской трассе. Ещё 9 человек доставили в больницу, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

Сообщение о произошедшем на пульт «103» поступило в 00:29. Пассажирский автобус, который направлялся из Астаны в Усть-Каменогорск, слетел в кювет.

На место направили три кареты скорой помощи и одну бригаду Центра медицины катастроф. Первой прибыла бригада скорой помощи из поселка Калкаман, которая занималась сортировкой пациентов.

«К сожалению, двое детей – шести и 14 лет – скончались до приезда врачей. Еще девятерым пострадавшим – четверым детям от года до 12 лет и пятерым взрослым от 31 до 66 лет – на месте оказали экстренную помощь», – сообщили в пресс-службе областной станции скорой помощи.

Детей с различными травмами доставили в детскую областную больницу, а взрослых – в павлодарскую городскую больницу №1.

Приемные покои в обеих больницах предварительно оповестили о большом количестве пациентов.

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