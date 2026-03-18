Высокие металлические конструкции под потолком, яркий свет прожекторов, разноцветные сектора трибун – все замерло в ожидании. На огромном экране, подвешенном в самом центре, под сводами арены, появился ведущий культурно-спортивного праздника Айдар, созданный с помощью технологий искусственного интеллекта. Его изображение будто парило над тремя тысячами школьников, собравшихся на площадке.

Снизу зал выглядел как живое полотно. Ряды детей в одинаковых коричнево-белых костюмах выстраивались в точные композиции, словно пиксели огромной картины. По сигналу они синхронно приседали, поднимали руки, поворачивались, и постепенно из движений рождалась форма победного положения асыка – «Алшы», а затем надпись «Алтын сақа».

Музыка разливалась по арене, шаги гулко отзывались по паркету, детские голоса сливались в единый ритм.

В какой-то момент все стихло. Голос искусственного интеллекта, почти как у человека, зазвучал четко и торжественно. После завершения флешмоба Айдар официально объявил о начале игры в асыки во всех образовательных учреждениях столицы. И город будто зазвенел!

Всего к этой игре присоединились более 18 тыс. ребят, одновременно начавших сеанс в школах и детских садах Астаны. Но цифры здесь были лишь фоном. Главное – счастливые лица детей, их сжатые ладони и радость маленьких побед.

– Я начала играть в четвертом классе и даже заняла первое место, – рассказывает семиклассница Аяру Есенаман. – Потом были другие виды спорта, но сейчас снова вернулась. Асыки учат концентрироваться, мне нравится эта игра.

Ее ровесник Дидар Умар поделился, что играть его научила мама.

– Мы иногда и сейчас играем вмес­те, – признался он. – Я понял, что главное здесь – внимание и точность.

На вопрос, играют ли они в асык-ату, когда на каникулах бывают у родственников в аулах, ребята хором взорвались:

– Да-а! С братьями, с друзьями, а еще – с аташками!

Для одних асык – семейная традиция, для других – новая детская забава, а для кого-то это первый шаг к пониманию собственной культуры.

– Мы готовились всего неделю, но очень старались, – улыбается шестиклассница Виктория Чумакова. – Я не так много знаю об этой игре, но одноклассники часто играют в асыки на переменах. И мне это нравится, потому что и я все чаще стала выигрывать.

Национальные игры всегда были больше, чем развлечение. В них отражаются характер народа, труд, стремление к честной победе. Отрадно, что сегодня они возвращаются в школьную жизнь не как символ прошлого, а как живая традиция.