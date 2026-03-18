Дети снова играют в асыки!

Традиции
133
Раушан Бостанова
корреспондент отдела общества

В столичном Дворце единоборств им. Жаксылыка Ушкемпирова вчера было особенно шумно. Но это был не гул соревнований. Просторный спортивный зал словно дышал...

фото Игоря Бургандинова

Высокие металлические конструкции под потолком, яркий свет прожекторов, разноцветные сектора трибун – все замерло в ожидании. На огромном экране, подвешенном в самом центре, под сводами арены, появился ведущий культурно-спортивного праздника Айдар, созданный с помощью технологий искусственного интеллекта. Его изображение будто парило над тремя тысячами школьников, собравшихся на площадке.

Снизу зал выглядел как живое полотно. Ряды детей в одинаковых коричнево-белых костюмах выстраивались в точные композиции, словно пиксели огромной картины. По сигналу они синхронно приседали, поднимали руки, поворачивались, и постепенно из движений рождалась форма победного положения асыка – «Алшы», а затем надпись «Алтын сақа».

Музыка разливалась по арене, шаги гулко отзывались по паркету, детские голоса сливались в единый ритм.
В какой-то момент все стихло. Голос искусственного интеллекта, почти как у человека, зазвучал четко и торжественно. После завершения флешмоба Айдар официально объявил о начале игры в асыки во всех образовательных учреждениях столицы. И город будто зазвенел!

Всего к этой игре присоединились более 18 тыс. ребят, одновременно начавших сеанс в школах и детских садах Астаны. Но цифры здесь были лишь фоном. Главное – счастливые лица детей, их сжатые ладони и радость маленьких побед.

– Я начала играть в четвертом классе и даже заняла первое место, – рассказывает семиклассница Аяру Есенаман. – Потом были другие виды спорта, но сейчас снова вернулась. Асыки учат концентрироваться, мне нравится эта игра.

Ее ровесник Дидар Умар поделился, что играть его научила мама.

– Мы иногда и сейчас играем вмес­те, – признался он. – Я понял, что главное здесь – внимание и точность.

На вопрос, играют ли они в асык-ату, когда на каникулах бывают у родственников в аулах, ребята хором взорвались:

– Да-а! С братьями, с друзьями, а еще – с аташками!

Для одних асык – семейная традиция, для других – новая детская забава, а для кого-то это первый шаг к пониманию собственной культуры.

– Мы готовились всего неделю, но очень старались, – улыбается шестиклассница Виктория Чумакова. – Я не так много знаю об этой игре, но одноклассники часто играют в асыки на переменах. И мне это нравится, потому что и я все чаще стала выигрывать.

Национальные игры всегда были больше, чем развлечение. В них отражаются характер народа, труд, стремление к честной победе. Отрадно, что сегодня они возвращаются в школьную жизнь не как символ прошлого, а как живая традиция.

#Астана #соревнования #национальные игры #флешмоб #асыки

Популярное

Все
Возрождение степных ремесел
Гвардеец знает наизусть около ста кюев
Героя Паралимпиады встретили в Астане
Дети снова играют в асыки!
Пять медалей дзюдоистов
Двойной успех в Закопане
Указ Президента Республики Казахстан О мерах по реализации Конституции Республики Казахстан, принятой 15 марта 2026 года
Театр голосов
Гвардейцы встретились со школьниками в Астане
Военная семья – надежный тыл: семья Таубаевых
Гвардеец знает наизусть около 100 кюев
Роналду начал переговоры о возвращении в Европу
В воинской части 5451 Нацгвардии провели церемонию «Тұсаукесер»
Военнослужащие провели благотворительную акцию в Павлодаре
Рост сельхозпроизводства зафиксирован в Казахстане
В Приаралье открылась современная мебельная фабрика
Референдум – 2026: весь личный состав МВД переведен на усиление
Олжас Бектенов проголосовал на республиканском референдуме
Бег от истории или от себя?
Что предлагают изменить в Налоговом Кодексе Казахстана
За 2 года в Казахстане модернизируют 124 ж/д вокзала: 36 уже обновлены
Более 200 мероприятий пройдет в Астане в честь празднования Наурыза
Ваш выбор не просто галочка в бюллетене, а веское слово за Народную Конституцию – Токаев обратился к молодежи
Крупная афера раскрыта в спецЦОНе
Алмаз Джумакеев назначен заместителем министра обороны РК
«Пустую книгу» выпустили тысячи писателей в знак протеста против ИИ
240 единиц нового оборудования предоставит GIZ бассейновым водным инспекциям Казахстана
Победы на турнире Alem Cup
На страже неба: женское лицо авиации
Мужской хор Нацгвардии поздравил женщин столицы
В Конаеве начали строить КОС
Семь лет уверенного созидательного лидерства
Победитель UAE SWAT Challenge 2026 встретился со школьниками
Хор Нацгвардии произвел фурор на музыкальном шоу
Гвардеец стал призёром международных соревнований по дрон-рейсингу в Астане
Арсен Томский подарил автомобиль отцу олимпийского чемпиона Михаила Шайдорова
Наука: от конституционного статуса к технологическому суверенитету
Морозы возвращаются в Казахстан
Подставить вовремя плечо
Без наценок и посредников
В Карагандинском зоопарке – пополнение
Учебник как инструмент успеха
Слово о замечательном человеке
Развитие человеческого капитала в контексте реформ Президента
Фундамент новой эпохи независимого Казахстана
Семь человек погибло при взрыве в кафе Щучинска
«Барыс» готовится к досрочному отпуску
Дроны выявляют нарушителей

Читайте также

Хинкал, капча и давул
Традиции – в современность
Пример для подражания
Состоялись охотничьи испытания для национальной породы каза…

