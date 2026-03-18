Дети снова играют в асыки! Традиции 18 марта 2026 г. 1:40 133 Раушан Бостанова корреспондент отдела общества В столичном Дворце единоборств им. Жаксылыка Ушкемпирова вчера было особенно шумно. Но это был не гул соревнований. Просторный спортивный зал словно дышал... фото Игоря Бургандинова Высокие металлические конструкции под потолком, яркий свет прожекторов, разноцветные сектора трибун – все замерло в ожидании. На огромном экране, подвешенном в самом центре, под сводами арены, появился ведущий культурно-спортивного праздника Айдар, созданный с помощью технологий искусственного интеллекта. Его изображение будто парило над тремя тысячами школьников, собравшихся на площадке. Снизу зал выглядел как живое полотно. Ряды детей в одинаковых коричнево-белых костюмах выстраивались в точные композиции, словно пиксели огромной картины. По сигналу они синхронно приседали, поднимали руки, поворачивались, и постепенно из движений рождалась форма победного положения асыка – «Алшы», а затем надпись «Алтын сақа». Музыка разливалась по арене, шаги гулко отзывались по паркету, детские голоса сливались в единый ритм. В какой-то момент все стихло. Голос искусственного интеллекта, почти как у человека, зазвучал четко и торжественно. После завершения флешмоба Айдар официально объявил о начале игры в асыки во всех образовательных учреждениях столицы. И город будто зазвенел! Всего к этой игре присоединились более 18 тыс. ребят, одновременно начавших сеанс в школах и детских садах Астаны. Но цифры здесь были лишь фоном. Главное – счастливые лица детей, их сжатые ладони и радость маленьких побед. – Я начала играть в четвертом классе и даже заняла первое место, – рассказывает семиклассница Аяру Есенаман. – Потом были другие виды спорта, но сейчас снова вернулась. Асыки учат концентрироваться, мне нравится эта игра. Ее ровесник Дидар Умар поделился, что играть его научила мама. – Мы иногда и сейчас играем вместе, – признался он. – Я понял, что главное здесь – внимание и точность. На вопрос, играют ли они в асык-ату, когда на каникулах бывают у родственников в аулах, ребята хором взорвались: – Да-а! С братьями, с друзьями, а еще – с аташками! Для одних асык – семейная традиция, для других – новая детская забава, а для кого-то это первый шаг к пониманию собственной культуры. – Мы готовились всего неделю, но очень старались, – улыбается шестиклассница Виктория Чумакова. – Я не так много знаю об этой игре, но одноклассники часто играют в асыки на переменах. И мне это нравится, потому что и я все чаще стала выигрывать. Национальные игры всегда были больше, чем развлечение. В них отражаются характер народа, труд, стремление к честной победе. Отрадно, что сегодня они возвращаются в школьную жизнь не как символ прошлого, а как живая традиция. #Астана #соревнования #национальные игры #флешмоб #асыки