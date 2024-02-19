Дети в рабстве: приемную мать арестовали в области Улытау

Происшествия
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Гульмира Кунапия
корреспондент

Женщину, поработившую приемных детей в Улытау, задержали и водворили в ИВС. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребенка Динара Закиева, передает Kazpravda.kz

Фото: instagram.com/zakiyevadinara

Информацию об этом подтвердили в ДП области. Зарегистрировано уголовное дело, проводятся экспертизы.

Напомним, патронатная семья 5 лет эксплуатировала на хозяйственной ферме и держала в «рабстве» троих детей. Мальчика и двух девочек взяли из детдома в 2018 году, когда детям было 14, 12, 8 лет. Старших держали на своей ферме в 20 км от города и заставляли ухаживать за скотом. На ферме 2 табуна лошадей и 18 коров. 

Вчера Динара Закиева вместе с акимом области Бериком Абдыгалиулы, прокуратурой и МВД прибыли на ферму. 

–  Дети были в синяках, шрамах, исхудавшие, уставшие, голодные, с потухшими глазами, грязные, в лохмотьях. Опекун все эти годы издевалась над детьми, била, истязала, поработила и 5 лет получала пособия на детей. Старшая девочка закончила колледж, но практически не была на занятиях. Второй мальчик «учится» в колледже. Органы прверили учебные заведения, как выяснилось им постоянно предоставлялись справки по болезни. 

Опекун угрожала девочке, что она больше не увидит братьев, если не будет выполнять работу или пожалуется. Как выяснилось, не так давно опекун интересовалась, есть ли ещё дети, которых можно взять на патронат, - рассказала омбудсмен. 

По ее информации, сейчас дети вместе и в безопасности, им оказывается психологическая помощь, их одели, обули, накормили.

Также аким области взял на личный контроль меры по обеспечению благополучных условий, помощи, проживанию, обучению этих детей. 

Динара Закиева напомнила, что вскоре механизм вывления детей, подвергающихся насилию, находящихся в трудной жизненной ситуации, будет законодательно закреплен.

 

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