Знакомьтесь: заведующая Масанчинской сельской больницей Кордайского района, врач общей практики Назира Токтыбаева. Еще будучи ученицей начальных классов, она старательно вклеивала в альбом вырезки из журналов, газет. Сначала с рецептами разных блюд, а позже и с информацией о развитии здравоохранения родного края.

На выбор столь необычного увлечения в немалой степени повлияли ее родители. Мама Шахар Олжабаева привила дочери интерес к приготовлению блюд, а папа Абдымаулен Токтыбаев научил ее правильно собирать и систематизировать информацию.

В медицину же ее путь начался после встречи директора школы с учениками. На общем собрании руководитель учебной организации рассказал о приглашении детей учиться в экспериментальном классе при Казахском государственном медицинском институте им. С. Асфендиярова в Алматы. Его открывали для детей с высокой успеваемостью из разных уголков республики. И ученица Токтыбаева подходила туда по всем требованиям.

– Помню, дома был серьезный разговор, – вспоминает Назира Токтыбаева. – Папа спросил, понимаю ли я, что мое решение повлияет на всю мою дальнейшую жизнь. На что я твердо ответила, что выбор окончательный, дав понять, что очень хочу помогать людям.

Получив одобрение родителей, Назира Токтыбаева отправилась на учебу. Было, конечно же, нелегко. Вместе с другими учащимися она жила в интернате. Год напряженной подготовки к поступлению девушка успешно выдержала, окончив обучение с блестящими результатами. И вот после сдачи экзаменов любознательную абитуриентку зачислили на первый курс.

Во время учебы в институте она познакомилась со своим будущим супругом Куатом Абдрахимовым, который по сей день работает вместе с ней в одной сфере. После окончания вуза Назира Абдымауленовна устроилась стоматологом в ауле Масанчи, затем она стала руководителем сельской амбулатории, а с 2004 года – заведующей местной больницей.

– С тех пор, когда меня назначили на должность руководителя, я взяла равнение на старшее поколение корифеев медицины – Эйваса Заманова, Кульмарал Борибаеву и Зауреш Кадырбекову. Они были моими наставниками, с них я брала пример, – рассказывает заведующая больницей.

Что же касается увлечения, то и сегодня, как в детстве, Назира Абдымауленовна продолжает искать информацию о медицинской службе села Масанчи. Ей интересны любые малейшие сведения о тех, кто работал в сфере здравоохранения аула. Она скрупулезно собирает свидетельства: документы, воспоминания о местных людях в белых халатах. Доктор надеется поделиться этим материалом в книге, которая расскажет миру о становлении и пути развития сельской медицинской службы на протяжении почти векового периода. Для создания настоящей летописи масанчинской службы здравоохранения Назира Абдымауленовна работает с архивами, разговаривает с ветеранами, потомками медицинских работников.

По мнению заведующей больницей, в становлении и развитии медицинской службы села во все времена большое значение имела благотворительность, причем не только со стороны предпринимателей, но и обычного населения. К примеру, силами работников колхозов имени Коминтерна и Куйбышева в 1970 году было построено нынешнее здание сельской поликлиники, а в 1987 году жители села помогли построить двухэтажное здание круглосуточного стационара на 50 коек. Объяснение этому явлению Назира Токтыбаева видит в открытости, отзывчивости и добросердечности масанчинцев, стремящихся сделать родное село лучше и краше. Даже сегодня субботники и благоустройство территории больницы и поликлиники проходят при добровольном участии местных жителей.

О развитии сельской медицины заведующая больницей может говорить долго и увлекательно. О своей же работе в этой отрасли она лишь сказала, что это был зов ее сердца. Она гордится тем, что свой трудовой путь могла связать с теми, кто стоял у истоков зарождения службы здравоохранения в Кордайском районе. Док­тор считает, что имена врачей Суали Машанло и Сулеймана Джимбарова навсегда вписаны в историю масанчинской медицины. По убеждению Назиры Абдымауленовны, эти профессионалы годами формировали коллектив масанчинской больницы. Не случайно многие сегодняшние ветераны медицины называют их своими наставниками.

В 2022–2023 годах в здании больницы был проведен капитальный ремонт. А годом позже завершено строительство пристройки. Учреждение оснащено современным медицинским оборудованием и новой мебелью. На балансе состоят три автомобиля. В больнице достаточно кабинетов для приема пациентов, имеются кабинеты УЗИ, маммографии, общеклиническая лаборатория, кухня, прачечная, станция скорой помощи. К тому же работает лифт, в помещениях идеальная чистота, территория медицинского учреждения благоустроена, всюду установлены скамейки для отдыха, высажены цветы и деревья. Словом, во всем чувствуется не только крепкая хозяйственная рука, но и стремление коллектива к созданию максимальных удобств для больных. Результаты многолетней работы характеризуют Назиру Токтыбаеву как хорошего организатора и грамотного руководителя, за которым идут и которого поддерживают.

– Сегодня мы обслуживаем 2 258 дворов с населением 17 470 человек, включая жителей сел Кунбатыс-1 и Кунбатыс-2, в которых функционируют два медицинских пункта. Несмотря на нагрузку, медперсонал отлично справляется со своими обязанностями. А ведь вместо 11 врачей у нас работают только шесть. Но вопрос нехватки персонала мы надеемся решить за счет госпрограммы «С дипломом – в село!», – прокомментировал Назира Абдымауленовна.

С уважением и гордостью наш милый доктор рассказывает и о своих коллегах-ветеранах, посвятивших жизнь благородной миссии – лечить и спасать жизни людей. Среди них не только врачи и медсестры, но и лаборанты, повара и водители. Каждый из них вносит свой вклад в процветание медицинского учреждения.

К слову, в 2018 году сельской больнице Масанчи присвоено звание «Лучшее больничное учреждение».