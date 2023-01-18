Детям погибших во время январских событий предоставят образовательные гранты

Общество , Образование
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Общественный социальный фонд «Қазақстан халқына» предоставит образовательные гранты детям погибших граждан Казахстана и детям, раненным во время трагических январских событий, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на официальный сайт фонда.

Фото из открытых источников

Попечительский совет фонда «Қазақстан халқына» на очередном заседании 16 января принял решение о расширении условий программы по образовательным грантам и внесении в нее изменений. Так, будут предоставляться гранты и стипендии детям погибших казахстанцев и раненым детям, пострадавшим во время трагических январских событий 2022 года, отметили в фонде.

Благотворительная программа «Образовательные гранты ОФ «Қазақстан халқына» направлена на поддержку выпускников сельских школ и студентов из социально уязвимых слоев населения, а также повышение доступности высшего образования для данной категории казахстанцев.

«В текущем учебном году в рамках программы получили образовательные гранты 2 267 студентов из социально уязвимых слоев населения и сельской местности, которые обучаются в 85 высших учебных заведениях страны. Также в рамках благотворительной программы для всех студентов предусмотрена ежемесячная материальная поддержка (стипендия).

В отличие от других категорий лиц-участников программы детям погибших граждан Казахстана и раненым детям предоставляются образовательные гранты не только по образовательным программам высшего образования (бакалавриат), но и по специальностям ТиПО (технического и профессионального образования), то есть для обучения в колледжах страны», – подчеркнули в ОФ.

Участниками программы могут быть граждане РК до 29 лет.

По детям (погибших граждан и раненным во время трагических январских событий 2022 года детям), не достигшим 18 лет по состоянию на 1 января 2024 года, заявки будут приниматься на цифровом портале заявок для открытия специальных счетов в создаваемом для этого Эндаумент фонде (на будущее образование детей, не достигших 18 лет).

При этом заявки могут подавать:

- родитель или опекун/официальный представитель детей погибших казахстанцев и раненных во время январских событий 2022 года детей.

- дети погибших во время январских событий или раненые дети, достигшие совершеннолетия.

При подаче заявки необходимо приложить сканированные копии следующих документов:

- удостоверение личности заявителя/ребенка;

- свидетельство/справка о смерти погибшего во время январских событий гражданина Казахстана;

- документ, подтверждающий родство с погибшим: свидетельство о рождении ребенка, в случае необходимости справка об изменении персональных данных.

Принимать заявки будут с нового 2023-2024 учебного года. Сроки и порядок предоставления гранта будут размещены на сайте фонда не позднее 1 июня текущего года.

«В соответствии с условиями программы предусматривается, что оплата обучения будет производиться по каждому заявителю в сумме до 1 млн тенге на 1 учебный год из расчета, что обучение по программам бакалавриата в высших учебных заведениях и учреждениях ТиПО составит до 4 лет обучения.

Таким образом, на открытых специальных счетах детей в Эндаумент фонде будет саккумулировано до 4 млн тенге на каждого ребенка, по которому зарегистрирована заявка на цифровом портале фонда, через сайт qazaqstanhalqyna.kz», – поясняется в сообщении.

Отмечается, что грант ОФ «Қазақстан халқына» предоставляется единожды на обучение по образовательным программам ТиПО и высшего образования (бакалавриат), при этом не допускается получение образовательного гранта фонда на получение второго высшего образования.

 

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