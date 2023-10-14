Девятимесячный малыш проглотил соску в Жамбылской области

Происшествия
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9-месячного малыша доставили в Жамбылскую областную многопрофильную детскую больницу в тяжелом состоянии, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Kazinform

Фото: управление здравоохранения Жамбылской области

По словам его матери, мальчик потерял сознание во время игры дома и получил травму головы. Через некоторое время у ребенка появилась тошнота и неоднократная рвота, его доставили в больницу.

Врачи, учитывая жалобы, госпитализировали маленького пациента в отделение нейрохирургии с диагнозом: черепно-мозговая травма. Но проводимое лечение не давало результатов, ребенка срочно осматривают хирурги, проводят специальное инструментальное исследование.

В результате поставлен диагноз «Острая кишечная непроходимость». Причина в том, что врачи обнаружили, что ребенок во время игры держал во рту соску и проглотил ее. Пациенту экстренно провели операцию на брюшной полости.

Хирургическое вмешательство провели заведующий хирургическим отделением Канат Дуйсебаев, хирург Даурен Багибаев и врач-анестезиолог Еркин Тураров.

Первые сутки после операции малыш находился в отделении реанимации, в настоящее время проходит лечение в хирургии. Врачи предупреждают, что при возникновении такой ситуации необходимо немедленно везти пострадавшего в медицинское учреждение. Детям также не рекомендуется давать предметы, которые они могут проглотить, играть с мелкими предметами.

#ребенок #Жамбылская область

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