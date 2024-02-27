Деятельность 5 МФО приостановлена в Казахстане

Как сообщается, основанием для приостановления явилось невыполнение письменного предписания уполномоченного органа.

– В этот период МФО запрещено заключать новые договоры о предоставлении микрокредита, в том числе на продление срока действия действующих договоров о предоставлении микрокредита и их изменение, предусматривающее увеличение обязательств и ответственности микрофинансовой организации, а также обязательств и ответственности заемщика. МФО обязаны выполнить принятые на себя обязательства по ранее заключенным договорам о предоставлении микрокредита, – рассказали в агентстве.