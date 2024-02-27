Деятельность 5 МФО приостановлена в Казахстане

На три месяца АРРФР приостановило действие их лицензий на осуществление микрофинансовой деятельности, передает Kazpravda.kz
Как сообщается, основанием для приостановления явилось невыполнение письменного предписания уполномоченного органа.
– В этот период МФО запрещено заключать новые договоры о предоставлении микрокредита, в том числе на продление срока действия действующих договоров о предоставлении микрокредита и их изменение, предусматривающее увеличение обязательств и ответственности микрофинансовой организации, а также обязательств и ответственности заемщика. МФО обязаны выполнить принятые на себя обязательства по ранее заключенным договорам о предоставлении микрокредита, – рассказали в агентстве.
Эти требования касаются следующих организаций: ТОО «МФО «Hava Finance» (Хава Финанс)», ТОО «МФО «POS Credit» (ПОС Кредит)», ТОО «МФО «SF Offline» (СФ Оффлайн), ТОО «МФО «Салем Кредит», ТОО «МФО «Express Аванс».
В госоргане отметили, что клиенты МФО, имеющие неисполненные обязательства по договорам о предоставлении микрокредита, несут ответственность за нарушение исполнения обязательства перед МФО в соответствии с условиями заключенных договоров о предоставлении микрокредита.