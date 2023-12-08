Крупную нарколабораторию накрыли в области Жетысу

Наркосбытчики задержаны и осуждены к длительным срокам, передает Kazpravda.kz со ссылкой на прокуратуру области Жетысу

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Как сообщается, двое граждан по предварительному сговору запустили лабораторию по изготовлению психотропного вещества "мефедрон". Они перевозили и хранили запрещенные препараты в особо крупном размере в целях сбыта.

Для реализации преступного умысла злоумышленники приобрели дом, который оснастили специальным оборудованием для изготовления наркотического вещества.