Крупную нарколабораторию накрыли в области Жетысу

Наркосбытчики задержаны и осуждены к длительным срокам, передает Kazpravda.kz со ссылкой на прокуратуру области Жетысу
Как сообщается, двое граждан по предварительному сговору запустили лабораторию по изготовлению психотропного вещества "мефедрон". Они перевозили и хранили запрещенные препараты в особо крупном размере в целях сбыта.
Для реализации преступного умысла злоумышленники приобрели дом, который оснастили специальным оборудованием для изготовления наркотического вещества.
«По приговору суда оба наркосбытчика признаны виновными и осуждены к 10 годам лишения свободы каждый (ст. 297 ч. 3 п.п. 1, 3 УК РК «Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов». Приговор вступил в законную силу», — уточнили в областной прокуратуре.