Балласт незаконно добывали в Алматинской области

Криминал
118
Дана Аменова
Корреспондент

Арестованы 47 единиц авто и спецтехники

Фото: Polisia.kz

На территории одного из карьеров в Енбекшиказахском районе пресечена незаконная добыча полезных ископаемых, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на информационный медиапортал МВД РК.

Как уточняется, сотрудники областного управления по борьбе с организованной преступностью установили круг фигурантов. Проверяется причастность каждого из них к уголовному правонарушению.

«По предварительным данным, мужчины самовольно добывали полезные ископаемые в зоне месторождения вдоль одной из рек региона. Проведенная экспертиза подтвердила происхождение материала, являющегося балластом объемом 27 455,47 кубических метров. Добытую руду они сбывали на территории мегаполиса и области. Причиненный государству ущерб составил более 122 млн тенге. На спецстоянку помещены 47 автомашин и специальной техники», – детализировали в правоохранительных органах.

В полиции добавили, что по факту незаконного недропользования зарегистрировано уголовное дело. Проводится расследование. 

 

#нарушение #добыча #недропользователи #карьер #балласт #ископаемые

Популярное

Все
Адвокат Бишимбаева попросил удалить из зала суда людей с надписями на футболках
Склад загорелся в алматинском "Атакенте"
Крупный складской комплекс и теплицу с новыми технологиями откроют в Шымкенте
Бектенов: В единстве и солидарности – могучая сила нашего народа
Первый казахский детский сад открыли в США
Массовая гибель скота и урожая зафиксирована в Южной Африке
Ещё одно дело Гульмиры Сатыбалды передали в суд
36 человек погибло при обрушении трассы в Китае
Вопросы защиты наследия тюркской культуры обсудили в Азербайджане
Фонд памяти Салтанат Нукеновой появился в Казахстане
10 человек стали жертвами сильнейшего наводнения в Бразилии
Рекорд Месси побили в Лиге чемпионов
Медицинский поезд «Саламатты Казахстан» отправился из Астаны в аулы
Казахстанцы смогут добровольно отказываться от банковских займов и микрокредитов
Обновился рейтинг WBA
Токаев поставил ряд задач по улучшению состояния государственных финансов
Аэропорт Астаны временно не будет работать по ночам
Балласт незаконно добывали в Алматинской области
Новые поправки в закон о связи разъяснили в Минцифры
Брат Салтанат Нукеновой на прениях: «Она была нашей маленькой принцессой»
Дом дружбы в Актау принимал эвакуированных
Пилот Air Astana в состоянии наркотического опьянения был задержан в аэропорту Алматы
Тест на прочность: держаться вместе!
Волонтерство – элемент национального характера
100 новых домов начали строить в СКО для пострадавших от паводков граждан
Шестую с начала года нарколабораторию ликвидировали в Алматинской области
Токаев: Чистота городов и сёл Казахстана должна стать образом жизни
Большая вода: принимаются меры для стабилизации цен в пострадавших регионах
Казахстанским компаниям стало проще выигрывать конкурсы закупок субъектов естественных монополий
Волонтеры тоже нуждаются в заботе
Юные гости восхищаются пейзажами Алматинской области
Полицейский спас жизнь ребенку
Рыбакина уверенно обыграла итальянскую соперницу на супертурнире в Испании
У границы фуры ходят хмуро
Гибель детей при пожаре в Индере: арестован поджигатель квартиры
Почему Александр Невский с Ордой не ссорился?
В Казахстане дешевеют яйца
На весенне-полевые работы аграриям требуется 1,5 трлн тенге
Долговечность строений зависит от качества стройматериалов
Навигация открылась на судоходных водных путях в Казахстане
Дело Бишимбаева: хроника самого громкого судебного процесса года
Урбанисты хотят изменить облик Атырау
Дело Бишимбаева: прокурор сообщила, что его телефон не удалось разблокировать
В Атырау объявлен режим ЧС. Город ждет прихода большой воды
Закон Республики Казахстан
Целина: как это было
Дело Бишимбаева: подборка противоречий в показаниях бывшего министра
Бахытжан Байжанов опроверг в суде показания Бишимбаева
Дело Бишимбаева: защита требует учесть оценку российских судмедэкспертов
Интервью премьер-министра Армении Н.В. Пашиняна газетам Egemen Qazaqstan и «Казахстанская правда»
Как минимум десятого ребенка родили 110 женщин в прошлом году в Казахстане
Для меня важно твое счастье: заметки Нукеновой озвучила гособвинитель
Бишимбаев объяснил в суде, зачем показывал Нукеновой скрины их переписки
Идея строительства метрополитена в Алма-Ате обсуждалась еще в 60-е годы
Суд возобновил заседание по делу Бишимбаева
На Петропавловск идет огромный поток
«Актобе» обыграл «Кайрат» в центральном матче тура КПЛ
Когда в Астане отключат отопление
Премьер поручил усилить меры поддержки талантливой молодежи
Брату Салтанат Нукеновой показали шокирующие кадры из телефона Бишимбаева

Читайте также

Суд вынес приговор по скандальному делу экс-начальника поли…
Семерых казахстанцев и иностранца осудили за пропаганду тер…
Гашиш доставили почтой в Астану из Швеции
Ликвидированы call-центры мошенников

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]