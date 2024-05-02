Балласт незаконно добывали в Алматинской области

Фото: Polisia.kz

На территории одного из карьеров в Енбекшиказахском районе пресечена незаконная добыча полезных ископаемых, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на информационный медиапортал МВД РК.

Как уточняется, сотрудники областного управления по борьбе с организованной преступностью установили круг фигурантов. Проверяется причастность каждого из них к уголовному правонарушению.

«По предварительным данным, мужчины самовольно добывали полезные ископаемые в зоне месторождения вдоль одной из рек региона. Проведенная экспертиза подтвердила происхождение материала, являющегося балластом объемом 27 455,47 кубических метров. Добытую руду они сбывали на территории мегаполиса и области. Причиненный государству ущерб составил более 122 млн тенге. На спецстоянку помещены 47 автомашин и специальной техники», – детализировали в правоохранительных органах.

В полиции добавили, что по факту незаконного недропользования зарегистрировано уголовное дело. Проводится расследование.