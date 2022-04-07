В городе Алматы с 6 апреля работают «дежурные» ЦОНы, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МИА «Казинформ».

Фронт-офисы филиала государственной корпорации «Правительство для граждан» по Алматы работают с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00 часов.

Однако работающие горожане жалуются, что не успевают получить госуслуги. В связи с пожеланиями услугополучателей в Алматы с 6 апреля начали работать «дежурные» ЦОНы.

Граждане, не успевшие получить услуги с 09:00 до 18:00, могут обратиться в Алмалинский районный ЦОН, расположенный по адресу: улица Богенбай батыра, 221. Все услуги, кроме документирования, оказываются до 20:00 часов.

Для автовладельцев работает дольше на 2 часа Специализированный отдел №5 по обслуживанию населения, расположенный в Турксибском районе, Кульджинское шоссе, 9 км.