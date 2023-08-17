82 млн тенге вернули налоговики бизнесмену в Атырауской области

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Департамент государственных доходов по Атырауской области обязали вернуть предпринимателю 82 млн тенге, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу транспортной прокуратуры региона.

Как выяснила Атырауская транспортная прокуратура, предприниматель излишне уплатил таможенные и налоговые платежи. Однако ему необоснованно отказывались возвращать деньги.

"Добросовестный бизнесмен на протяжении нескольких месяцев получал отказы от фискального органа со ссылкой на нормативный правовой акт, который утратил силу почти 2 года назад.

Только после вмешательства прокуратуры государственный орган признал неправомерность своих действий и вернул часть ранее уплаченной суммы ввиду снижения тарифной ставки", – сообщили в надзорном органе.

В итоге на счет предпринимателя поступили 82 млн тенге, а виновное должностное лицо получило предупреждение о неполном служебном соответствии.