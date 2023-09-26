Диана Тасжанова вышла в финал Азиатских игр с рекордом Казахстана

Спорт
72
Буланова Наталия
выпускающий редактор

Финал пройдёт в вечерней сессии сегодня в 17:30.

Фото: пресс-служба НОК РК

Сегодня, 26 сентября, на Азиатских играх-2022 в Ханчжоу (КНР) в плавании прошли предварительные заплывы, в которых приняли участие казахстанские спортсменки Ксения Игнатова, Диана Тасжанова и Софья Сподаренко, сообщает Kazparvda.kz со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

Представительницы команды Казахстана показали следующие результаты:

- Диана Тасжанова на дистанции 400 метров вольным стилем финишировала со временем 4:13.47. Она с четвертым результатом прошла в финал, установив новый рекорд Казахстана;

- Ксения Игнатова на дистанции 200 метров на спине показала 2:14.98. Она вышла в финал с седьмого места.

- Софья Сподаренко в квалификации проплыла 100 метров вольным стилем за 57,16, заняв 11 место.

Финал пройдёт в вечерней сессии сегодня в 17:30, добавили в НОК.

 

#рекорд #финал #Азиада #плаванье #Диана Тасжанова

Популярное

Все
От «Оян, қазақ!» до «Тез өлмен!»
Уголь как драйвер, или Кто ставит нефти подножку?
Улыбнитесь, дети, птичке
Как в районе «очистили» бюджет
«Астана» внесла интригу
Земля и космос «Ульбы»
Выдвижение кандидатов в районные акимы началось в Туркестанской области
Нормативное постановление Конституционного Суда Республики Казахстан от 25 сентября 2023 года №29-НП
«Мокрая» страда
Зима приходит не внезапно
Smart-водоснабжение
Резиденцию – детям
Когда объявят имена обладателей вакантных образовательных грантов
Распоряжение Главы государства
Распоряжение Главы государства
Девушка и двое маленьких детей погибли в пожаре в СКО
Эффект умелого управления
Я – твой ментор, ты – мой друг
Еще один завод
Бронзовую медаль выиграли казахстанские стрелки на Азиаде
Фильм "Міржақып. Оян, қазақ!" вышел в прокат
Казахстанские бизнесмены перенимают опыт Кремниевой долины
Установлен рекорд по самому длительному трудовому стажу в Казахстане
Перехватить облака, чтобы полить степь
Режим ЧС в селе Абайской области: сибирская язва у пациента не подтвердилась
Миссия – творить добро
Военные Карабаха сдают вооружения и технику
Водитель-нарушитель ударил ножом полицейского в Жамбылской области
Полная луна Учителя нации – Бадрисафа
Объявлены победители национальной премии URKER-2023
«Саммит для учебников истории»
Выступление Токаева на общих дебатах в рамках 78-й сессии Генассамблеи ООН
Живодёр забил до смерти шваброй кота в Актау
Запуск новых и модернизацию действующих ТЭЦ обсудили в правительстве
Назначен начальник департамента по ЧС Северо-Казахстанской области
Гауез Нурмухамбетов назначен акимом Северо-Казахстанской области
ФИФА выдвинула капитана сборной Казахстана на престижную премию
Президент Казахстана поздравил с Национальным днем Саудовской Аравии главу королевства
За незаконные религиозные уроки детям осудили жамбылца
Казахстан и Сейшелы подписали cоглашение о безвизовом режиме
Новый мировой рекорд Криштиану Роналду
Мощным возбудителем роста опухолей оказался витамин С
Муза Каюма Мухамедханова
В Семее почтили память жертв ядерных испытаний
На юго-востоке Турции упал метеорит
В МЧС рассказали подробности пожара в банном комплексе в Алматы
Наследие во всем
Мертвую девушку нашли грибники в Костанайской области
Спас девочку-подростка от суицида военнослужащий водитель в Астане
Необходима энергетическая стабильность
Алматинские школьники подготовили документальную выставку в честь Дня Конституции
Говори – и все получится!
Мать и двоих детей нашли убитыми в сгоревшем доме в Алматинской области
Новый взгляд на старые проблемы: как изменится казахстанская экономика?
Свое будущее блогер Иван Червинский связывает с Казахстаном
Путинцева вышла в финал турнира WTA в Осаке
Хасангалиев бы гордился «соловьем» Никитой
Семь важных шагов развития здравоохранения страны
Когда волк не помощник
Как мы будем пользоваться цифровым тенге

Читайте также

Казахстан завоевал второе "серебро" Азиатских игр
Бронзовую медаль выиграли казахстанские стрелки на Азиаде
«Астана» внесла интригу
Азиада - 2023: в копилке Казахстана уже 5 медалей

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]