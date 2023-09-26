Диана Тасжанова вышла в финал Азиатских игр с рекордом Казахстана

Финал пройдёт в вечерней сессии сегодня в 17:30.

Фото: пресс-служба НОК РК

Сегодня, 26 сентября, на Азиатских играх-2022 в Ханчжоу (КНР) в плавании прошли предварительные заплывы, в которых приняли участие казахстанские спортсменки Ксения Игнатова, Диана Тасжанова и Софья Сподаренко, сообщает Kazparvda.kz со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

Представительницы команды Казахстана показали следующие результаты:

- Диана Тасжанова на дистанции 400 метров вольным стилем финишировала со временем 4:13.47. Она с четвертым результатом прошла в финал, установив новый рекорд Казахстана;

- Ксения Игнатова на дистанции 200 метров на спине показала 2:14.98. Она вышла в финал с седьмого места.

- Софья Сподаренко в квалификации проплыла 100 метров вольным стилем за 57,16, заняв 11 место.

Финал пройдёт в вечерней сессии сегодня в 17:30, добавили в НОК.