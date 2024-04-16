Диас Доскараев: «Мы на правильном пути»

Теннис
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Вице-президент федерации тенниса Казахстана Диас Доскараев проанализировал итоги квалификации «Кубка Билли Джин Кинг» между сборными Японии и Казахстана, передает Kazpravda.kz

Фото: ФТК

«Горечь поражения, конечно, присутствует. Даже играя без лидера команды Елены Рыбакиной, у нас были шансы на итоговую победу. В феврале наша мужская сборная доказала в Аргентине, когда была в шаге от победы, что и без первых номеров команды можно биться. Здесь в первый игровой день Юлия Путинцева могла «зацепиться» за матч во втором сете в поединке против Наоми Осаки. У Анны Данилиной не сложилось в одиночке, но счет не отображает характера той игры. Во второй день надеялись, что Юлия развернёт ход противостояния, сократит отставание и даст возможность Жибек Куламбаевой выйти против Осаки. Это командное соревнование, здесь всё может быть. Мы надеялись, что будет и решающий матч, на пару настраивались очень сильно. В целом, команда выложилась, игроки сделали всё возможное - это я вам заявляю ответственно. Играть на выезде всегда непросто, тем более против такой сильной команды, как Япония», - сказал Доскараев.

Он также прокомментировал, почему Зарина Дияс в итоге не сыграла.

«Очень сложно и физически, и ментально для спортсменов проходить через процесс реабилитации после травм. За свою карьеру Зарина прошла через большое количество операций, а за последние два года не сыграла ни одного официального матча. Сейчас, наконец, она преодолела все эти трудности - это говорит о ее силе, любви к теннису, о желании играть за национальную сборную. Целых два года реабилитации сложны для любого спортсмена. «Заморозив» рейтинг, никогда не знаешь, в какой форме ты можешь быть. На данный момент она сделала все возможное, чтобы подготовиться к этому матчу: приехала заранее, тренировалась, готовилась, мы на неё рассчитывали, смотрели в разных вариантах. Но мы должны были реалистично представить, как она будет играть матч против игрока уровня ТОП-100. И, немаловажно, и для нас, и для Зарины, что мы понимали риск усугубления травмы. В итоге, после трудного анализа ситуации, переговорив с ней и с её тренером, обсудив вопрос с тренерским штабом, с капитаном сборной мы приняли совместное решение, что на корт выйдут другие игроки», - отметил Доскараев.

#теннис #Кубок Билли Джин Кинг #Диас Доскараев

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