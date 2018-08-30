Диас Кадырбаев ожидает депортацию из США

Казахстанец Диас Кадырбаев, осужденный при расследовании теракта, совершенного братьями Царнаевыми в Бостоне, ожидает депортацию из США в Казахстан, сообщает inform.kz со ссылкой на The Boston Globe.
Диас Кадырбаев, осужденный за воспрепятствование осуществлению американского правосудия, благодаря хорошему поведению был освобожден из федеральной тюрьмы Big Spring штата Техас в среду, подтвердил официальный представитель Иммиграционной и таможенной полиции США.
"Господин Кадырбаев остается под стражей Иммиграционно-таможенной полиции в ожидании предстоящей депортации из США в Казахстан", – сообщил пресс-секретарь полиции Джон Мохан в своем заявлении.
Как отмечается, МИД РК прилагает все необходимые усилия для ускорения процедуры возвращения Диаса Кадырбаева на родину. По имеющейся информации, он находится в хорошем физическом и психологическом состоянии.
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