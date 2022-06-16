Дикорастущая польза

В Казахстане планируют изменить лимит на бесплатный сбор ягод и грибов для одного человека – законопроект «О растительном мире», направленный на регламентирование требований к охране, воспроизводству и рациональному использованию флоры, одобрен депутатами Мажилиса в первом чтении.

Ввоз и вывоз

Главным докладчиком состояв­шегося вчера пленарного заседания Мажилиса стал министр экологии, геологии и природных ресурсов Сериккали Брекешев, презентовавший законопроект, регламентирующий отношения в мире зеленых растений, которыми так богат Казахстан.

Как отметил спикер, растительный мир нашей страны представляет собой более шести тысяч видов деревьев, кустарников и трав, однако специального юридического документа, который бы на всех уровнях регулировал их использование и воспроизводство, до сих пор не было. А проблемы, между тем, в этой среде назрели, и довольно значимые.

– В силу бесконтрольного использования происходит истощение сырьевых запасов лекарственных растений. Этому способствует повышенный спрос на внешних рынках. Так, по данным таможенной статистики, основными рынками сбыта казахстанского корня солодки являются Китай, Турция и США. Например, с 2018 по 2021 год в Китай вывезено 32,7 тысячи тонн корня солодки, что значительно превышает рекомендуемый Институтом ботаники и фитоинтродукции объем возможных заготовок корня солодки по конкретным регионам, – отметил министр. – Таким образом, отсутствие нормативно-правовой базы и неконтролируемое обращение с объектами растительного мира не только негативно отражаются на сохранении природных ресурсов растений, но и препятствуют инвестициям в производство и переработку лекарственных растений.

Другим неурегулированным вопросом, по его словам, является, наоборот, бесконтрольный ввоз на территорию страны чужеродных видов растений.

– На территории регионального природного парка «Медеу» наблюдается распространение чужеродного вида растения «клен древесный» Acer negundo, завезенного из Северной Америки, который вытесняет абрикос обыкновенный и яблоню Сиверса. Например, в зеленых насаждениях Алматы активно распространяется охридский минер, повреждающий каштаны. Также дубравник наносит вред дубовым насаждениям, – сказал Сериккали Брекешев. – В связи с этим существует необходимость принятия специального закона о растительном мире, в основе которого будут положения международных конвенций, участником которых является Казахстан

Напомним, соответствующий законопроект был принят в работу Мажилисом 20 января 2021 года. Основной целью разработчики преследовали обеспечить регулирование отношений в сфере охраны, защиты, восстановления и использования объектов растительного мира во всем их многообразии, создание условий для сохранения природных растительных ресурсов и генетического фонда растительного мира.

Устранить корень проблем

Основная новелла заключается в установлении уведомительного порядка в сфере обращения отдельных видов растительного мира. Это означает, что отечественные предприятия будут иметь возможность на законных основаниях рационально использовать растительные ресурсы для производства фармацевтической, пищевой и технической продукции. Данная мера позволит развивать малый и средний бизнес, привлекать инвестиции в эту сферу, а также увеличить доходы государственного бюджета за счет введения платы за специальное использование растительного мира субъектами бизнеса.

Требованиям к физическим лицам законопроект тоже уделяет внимание, он позволяет осуществлять сбор дикорастущих плодов, орехов, грибов, ягод, лекарственных растений для личного и домашнего пользования на безвозмездной основе и без разрешительных документов. Министерство определяет лимиты на сбор следующим образом: один человек за один раз может собрать 10–20 кг ягод, 20–25 кг грибов, 5–20 кг лекарственных растений и технического сырья.

При этом Сериккали Брекешев отметил, что объемы предельного безвозмездного изъятия объектов растительного мира определяются местными исполнительными органами на основании ресурсных исследований. Предельные нормы утверждаются решениями маслихатов. При этом в сферу регулирования законопроекта войдут объекты растительного мира, произрастающие в естественных условиях, а также дикорастущие растения и их части, содержащиеся в специальных условиях, в целях сохранения генетических ресурсов. Документ не будет распространяться на сельскохозяйственные растения, а также объекты растительного мира на приусадебных, дачных и садовых участках.

– Законопроект определяет порядок инвентаризации, госмониторинга и кадастра объектов растительного мира. Это позволит вести учет растительных ресурсов по всей стране, анализировать изменения их количественных и качественных характеристик, а также экономическую оценку объектов растительного мира. Устанавливается порядок создания озеленения путем районирования пород деревьев, кустарников, а также травянистых растений на оснований рекомендации, предоставленных научными организациями. Вводятся требования к интродукции и гибридизации объектов растительного мира, а также запрет на введение чужеродных видов растений, представляющих угрозу для естественной флоры, – продолжил глава Минэкологии.

Кроме того, основные нормы рассматриваемого законопроекта направлены на охрану, защиту, восстановление растительного мира, в том числе редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений, борьбу с хищническим использованием дикорастущих растений, а совершенствование системы содержания зеленых насаждений в населенных пунктов.

Сопутствующим законопроектом вносятся дополнения и изменения в Гражданский, Земельный, Лесной и Предпринимательский кодексы РК, а также в законы РК «О карантине растений», «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан», «О защите растений», «Об особо охраняемых природных территориях», «О пастбищах».

Так, изменения, вносимые в Лес­ной кодекс, касаются наделения правом должностных лиц государственной лесной инспекции правовой и социальной защиты, установления компенсационных посадок. В Закон РК «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан» вносятся изменения, касающиеся компетенции местных исполнительных органов по осуществлению контроля за содержанием и защитой зеленых насаждений, принятию решения об ограничении (при­остановлении) отдельных видов пользования объектами растительного мира.

Вносимые изменения в Закон Республики Казахстан «Об особо охраняемых природных тер­риториях» регулируют вопросы создания, учета и регистрации естественно-научных коллекций и наделения статуса научного природного объекта.

Разрушить пирамиду

Во втором чтении депутаты одобрили еще ряд законопроектов. Среди них – документ, касающийся вопросов противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Также единодушны депутаты были в одобрении проектов Закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам усиления государственного регулирования, контроля и надзора финансового рынка и финансовых организаций и противодействия деятельности финансовых (инвестиционных) пирамид» и соответствующих дополнений в Кодекс РК об административных правонарушениях. Эти поправки призваны усовершенствовать механизмы защиты прав граждан и ужесточить ответственность за создание финансовых пирамид, а также ввести уголовное наказание за их рекламу.

Как отметил Член Комитета по финансам и бюджету Мажилиса Юрий Ли, в ходе рассмотрения законопроекта на заседаниях рабочей группы в целях совершенствования отдельных норм было принято несколько поправок, в том числе доработаны положения новой статьи 217-1 законопроекта, регулирующей создание и руководство инвестиционной пирамидой. В частности, подняли нижний порог штрафа – раньше было от 0 до 3 тыс. МРП, а теперь от 1 тыс. МРП. Общественные работы увеличены с 800 часов до 1,2 тыс. часов. Лишение свободы – с 3 лет до 5 лет. Крайнюю меру наказания – лишение свободы до 10 лет – разработчики подняли до 12 лет.

Наказание за рекламу финансовых инвестиционных пирамид, что предполагает распространение информации публично, либо через СМИ и электронные информационные ресурсы, составляет штраф до 2 тыс. МРП, исправительные работы до 600 часов, а также ограничение либо лишение свободы до 2 лет.

... и облегчить жизнь

Законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам стимулирования инноваций, развития цифровизации и информационной безопаснос­ти», напротив, подразумевает некоторые послабления. Депутаты предложили ряд норм, облегчающих доступ населения к получению государственных услуг. Например, вносится обязательство государственных органов и квазигопредприятий адаптировать ресурсы для слабовидящих и слабослышащих граждан. Закрепляется равно­значность электронных и бумажных документов.

– После принятия закона у нас больше не смогут требовать оригиналы документов, документы с синими печатями в дополнение к цифровым аналогам. Вводится принцип экстерриториальности выдачи документов. Их можно будет получить в любом ЦОНе, – уточнила депутат Екатерина Смышляева.

Соотечественникам, вернувшимся на родину, законопроект дает возможность восстановить все акты гражданского состояния, а не только свидетельство о рождении, и получить доступ к электронным сервисам. Наряду с расширением цифровых сервисов для граждан депутаты позаботились о защите личной информации: усилены требования к безопасному управлению персональными данными и пересмотрены критерии безопас­ности для государственных объектов информатизации.

В числе новелл – нормы, направленные на повышение качества связи в сельских населенных пунктах.

– Законопроектом предусмотрены материальные нормы к инициированным ранее изменениям в административный кодекс в части усиления ответственности операторов сотовой связи за качество услуг. Очень важна также инициатива депутатов, поддержанная всеми заинтересованными госорганами, касательно воздушной прокладки оптико-волоконных сетей связи на опорах энергетической инфраструктуры. Мы все знаем, что электрическая сеть очень развита и заходит в самые отдаленные сельские населенные пункты. Воздушный путь дешевле и быстрее. С принятием этой нормы есть надежда, что наши отдаленные села получат доступ к Интернету. Предусмотрен порядок визуализации информации о покрытии регионов Казахстана сотовой связью и Интернетом. Такая карта будет доступна каж­дому жителю страны, – сказала Екатерина Смышляева.

Также депутатами внесены нормы, поддерживающие участие отечественных IT-компаний в разработке программного обеспечения единой платформы электронного правительства.

На пленарном заседании Мажилис согласился с поправками Сената в проект Закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам регулирования и развития страхового рынка и рынка ценных бумаг, банковской деятельности». Также были приняты постановления о досрочном прекращении полномочий депутатов Берика Абдыгалиулы и Саясата Нурбека.

В завершение пленарного заседания парламентариями озвучены депутатские запросы в адрес руководителей государственных органов.