Димаш Кудайберген анонсировал сольный концерт в Лондоне
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Для концерта он специально готовит новые композиции
Сольный концерт казахстанской звезды Димаша Кудайбергена Stranger пройдет в Лондоне 12 ноября на OVO ARENA WEMBLEY, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Dimash news
Для концерта Димаш специально готовит новые композиции, чтобы порадовать своих давних поклонников и поприветствовать новых зрителей.
Это будет второй сольный концерт Димаша в столице Соединенного Королевства. Впервые казахстанский артист выступал на лондонской сцене 19 ноября 2018 года на Indigo at the O2.