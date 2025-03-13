Димаш Кудайберген анонсировал сольный концерт в Лондоне

Звезды,Музыка
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Венера Баталова
корреспондент

Для концерта он специально готовит новые композиции

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Сольный концерт казахстанской звезды Димаша Кудайбергена Stranger пройдет в Лондоне 12 ноября на OVO ARENA WEMBLEY, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Dimash news

Для концерта Димаш специально готовит новые композиции, чтобы порадовать своих давних поклонников и поприветствовать новых зрителей.

Это будет второй сольный концерт Димаша в столице Соединенного Королевства. Впервые казахстанский артист выступал на лондонской сцене 19 ноября 2018 года на Indigo at the O2.

#концерт #Димаш #Лондон

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