Димаш Кудайберген исполнит гимн перед третьим боем Головкина с "Канело"

Всемирно известный казахстанский певец Димаш Кудайберген исполнит Государственный гимн перед третьим боем легендарного казахстанского боксера Геннадия Головкина с мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Instagram-аккаунт dimash.news.

«Дорогие друзья, спешим поделиться с вами хорошими новостями! 17 сентября Димаш Кудайберген по специальному приглашению Геннадия Головкина планирует поддержать нашего героя GGG, исполнив Государственный гимн перед началом его третьего боя с Канело в Лас-Вегасе.

Желаем нашему спортсмену победы!» – отмечается в посте.

Напомним, что третий поединок Головкина с «Канело» состоится утром 18 сентября по времени Нур-Султана на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе (США).