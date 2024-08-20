Димаш Кудайберген покажет природу Казахстана в своем новом клипе

Звезды , Lifestyle , Туризм
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Дана Аменова
корреспондент

Зрители увидят красивейшие места страны, сообщает Kazpravda.kz 

Фото: пресс-служба Минтуризма

По данным Минтуризма, в рамках проекта будет представлена новая музыкальная композиция, посвященная природным и культурным сокровищам Казахстана. Съемки клипа прошли в таких популярных туристских локациях, как каньоны Шарын, Кольсайские озера, пещера Акмечеть, музей-заповедник Азрет-Султан, а также урочище Бозжыра, долина Торыш и другие.

Ожидается, что также в клипе покажут кадры из национальных парков Бурабай, Катон-Карагай, Алтын-Емел и Жонгар-Алатау.

«Этот проект позволит не только привлечь внимание к уникальным красотам Казахстана, но и подарить зрителям возможность по-новому увидеть нашу страну через призму искусства. Мы надеемся, что благодаря этому клипу многие откроют для себя Казахстан как место с богатым культурным наследием и неповторимой природой», – отметил вице-министр туризма и спорта Ержан Еркинбаев.

Проект, реализованный при поддержке Минтуризма нацкомпанией Kazakh Tourism, призван продвигать туризм Казахстана среди широкой аудитории фанатов артиста, а также познакомить их с природным и культурным наследием страны.

«Димаш - идеальная личность для роли посла туризма Казахстана. Многие люди узнают о Казахстане благодаря его таланту», – отметили в фанклубе артиста в Китае. 

Поклонники всемирно известного казахстанского певца в ожидании клипа активно делятся комментариями в соцсетях.  

«Димаш познакомил нас с Казахстаном, он на каждом концерте и на каждой встрече всегда приглашает в Казахстан. Поклонники Димаша со всего мира едут на его Родину. Так что мы приедем в этом году уже в сентябре на концерт Димаша (прим. - в Астане)», – отметила Ольга Гриченко в комментариях под публикацией о проекте.

Также в ведомстве отметили, что съемки проекта прошли при поддержке управлений туризма Алматинской, Туркестанской, Мангистауской областей, а также туристского информационного центра Visit Alatau. 

 

#туризм #Димаш Кудайберген #клип #шоу-бизнес #локации

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