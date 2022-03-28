Всемирно известный казахстанский певец Димаш Кудайберген скоро выступит с концертом в Германии, сообщает Kazpravda.kz.

"Посол (Германии в Казахстане – прим. ред.) Моника Иверсен встретилась с популярным казахстанским певцом и автором песен. В апреле в рамках своего турне "Арнау" Димаш даст концерт в Дюссельдорфе. Мы благодарим за интересную беседу и желаем успешных выступлений!" – говорится в сообщении посольства Германии в Казахстане в Facebook.

Напомним, 26 марта сообщалось, что Димаш дал сольный концерт в Дубае после двух лет перерыва, который прошел на знаменитой Coca-Cola Arena.

Артист порадовал своих слушателей новой программой, которая состояла как из полюбившихся композиций прошлых шоу, так и новых песен, написанных во время пандемии. Почитать о концерте и посмотреть фото можно здесь.