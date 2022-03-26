Общество , Культура
Грандиозно и ярко! Димаш дал сольный концерт в Дубае после двух лет перерыва (фото)

25 марта 2022 года на знаменитой Coca-Cola Arena в городе Дубае (ОАЭ) грандиозно и ярко прошел долгожданный концерт казахстанского певца Димаша Кудайбергена, передает Kazpravda.kz со ссылкой на DimashNews

«Десять, девять, восемь, семь…», — звучали под куполом арены радостные голоса зрителей, с нетерпением ждущих начала шоу. 

Спустя два года вынужденного перерыва Димаш наконец-то вернулся на сцену с новым сольным концертом. Артист порадовал своих слушателей новой программой, которая состояла как из полюбившихся композиций прошлых шоу, так и новых песен, написанных во время пандемии. 

«Золотая команда» Димаша ворвалась на сцену под звуки композиции «Golden», с самых первых секунд задав концерту особенную атмосферу. После артист позвал всех своих слушателей «в полет» под звуки песни «Fly Away» — чемпиона многих рейтингов и чартов последнего времени.

«Добрый вечер, дорогие друзья, я правда очень счастлив выступать перед вами на этой сцене. Более 2 лет мы не могли встретиться. Благодарю за вашу любовь и поддержку!» — поприветствовал Димаш зрителей.

В течение всего концерта из зала на разных языках мира поклонники кричали «Мы любим тебя», артист по старой традиции отвечал «l love you more», показывая, что связь между ним и dears не потерялась за эти годы вдали друг от друга.

«If I never breathe again» зрители слушали без единого вздоха, как и величественное «Olimpico», после которого долго не смолкали аплодисменты в зале.

Концерт продолжила песня «Lay Down». Ряд «сильных» песен с философским смыслом продолжила композиция на китайском языке «Eternal Memories», являющаяся саундтреком к фильму «Battle of Memories».

Второй блок концерта начался с выхода на сцену Олжаса Курманбека. Звуки кобыза в его умелых руках были лейтмотивом композиции Игоря Крутого «Stranger», впервые прозвучавшей на фестивале «Новая волна» в 2021 году. Завораживающий черно-синий плащ Димаша подчеркивал основную идею произведения о странствиях человека, который ищет свое предназначение в этом мире.

Следующая песня звучала, как продолжение предыдущей. Словно дорога все же привела «Странника» к тому, что он искал. Невероятная композиция «Аве Мария», казалось, на несколько минут остановила время и пространство.

Вернувшись в настоящее, зритель увидел на экране хроники последних двух лет. Знаковая для Димаша и dears песня «S.O.S» в этот раз звучала по-другому. Артист пел «почему я живу, почему умираю» для всех, кого затронула трагедия пандемии: для врачей, устало снимающих защитные костюмы, для людей, потерявших близких и для всех, чьи глаза над маской смотрели с болью, но продолжали жить и бороться.

Как символ того, что жизнь продолжается, молодые стильные пары, красивые девушки и танцующий Димаш в следующей песне «Give me your love» вывели зрителей на другую волну, волну позитива, любви и весенней энергии.

Авторская композиция Димаша «Unforgettable day» по традиции была исполнена вместе с залом, так же как и «Любовь уставших лебедей». А вокализ «Знай» заставил зрителя безотрывно следить за каждым звуком и движением артиста, создающего прямо на сцене новую интерпретацию любимого произведения.

Следующий блок концерта был посвящен культуре Казахстана и начался с исполнения музыкантами и Димашем кюя «Адай». Ставшие уже международными композиции «Mahabbat ber Magan» и «Daididau» зал пел вместе с артистом, слаженно подстраиваясь под дирижера Димаша.

«Durdaraz» в исполнении артиста и его коллег-музыкантов, умело сочетающих звучание старинной домбры и современной электрогитары, звучала как яркий пример того, что не нужно забывать свои корни, потому что они отлично вписываются в современные тренды и направления.

Конечно, часть концерта, посвященная музыке родного края, не могла обойтись без композиции, которую во время пандемии написал Ренат Гайсин. «Qairan Elim» — особенное произведение в репертуаре Димаша, тяжелое, но таящее в себе надежду.

Гостями вечера стали известные домбристы Казахстана Темирлан Олжабай и Ернат Наурыз, которые зажгли зал, исполнив попурри разнообразных композиций, виртуозно превратив классику в динамичное произведение.

Особенным гостем концерта стала заслуженный деятель Казахстана Светлана Айтбаева, мама Димаша, красиво исполнившая песню А. Жубанова «Qarlygash».

Заключительный блок концерта начался с песни «Autumn Strong», финальные ноты которой артист исполнил без микрофона, на весь большой стадион.

Но грустить зрителям долго не пришлось, поскольку дальше в программе была адреналиновая и ритмичная песня «Be with me». 

В финальной части концерта совершенно неожиданно для всех зрителей в первый раз на концерте в исполнении Димаша прозвучала композиция «Couldn’t Leave», саундтрек к китайской дораме «Go Go Squid!».

И вот финал все ближе, и в конце вечера артист поднимает важную для него и всего человечества тему. Еще 5 лет назад Димаш сочинил песню, которая отражает всю его боль и переживания за судьбу мира, страдающих людей и особенно детей. «Война и мир» шла от сердца к сердцу, пустой экран за сценой не отвлекал и не мешал зрителям вникать в смысл композиции.

«Let it be», которую Димаш пел следующей, теперь воспринималась как песня-надежда. Картины бэкстейджа на экране рассказывали о совместной работе многонациональной команды артиста и передавали дружеский посыл поклонникам артиста со всего мира.

По традиции завершающая песня растянулась надолго, потому что на ее фоне Димаш благодарил свою семью, команду и поклонников, играл на ударных, выходил в зал к зрителям, которые хотели, чтобы «Screaming» не заканчивался.

Артист попрощался с поклонниками, но ненадолго: ведь впереди концерты в Дюссельдорфе и Праге, где, бесспорно, будет создано еще больше ярких и теплых воспоминаний. 

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