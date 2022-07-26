Фото: facebook.com/dinara.saduakassova
Спорт
Динара Садуакасова отказалась участвовать в шахматной олимпиаде

Всемирно известная казахстанская шахматистка Динара Садуакасова объявила о решении отказаться от участия в 44-ой шахматной олимпиаде, сообщает Kazpravda.kz.

Чемпионка мира Динара Садуакасова, которая в 2020 году вошла в топ-10 сильнейших шахматисток мира, на своей официальной странице в Facebook объявила о том, что не сможет принять участие в составе сборной РК во Всемирной шахматной олимпиаде в Индии.

«Нынешним летом я приняла решение отказаться от участия во Всемирной шахматной олимпиаде в Индии. Ввиду ряда имеющихся обстоятельств у меня не получилось подготовиться к ответственному мероприятию. Однако спешу заверить, что обязательно приму участие в будущих соревнованиях. Ключевой фактор для этого – достаточное количество всех необходимых для должного уровня подготовки ресурсов.

Конечно же, сегодня хотелось бы пожелать сил и удачи всем казахстанским спортсменам. Уверена, что коллеги выступят достойно и сумеют  продемонстрировать высокий уровень профессионализма», – отметила Динара в публикации.

Напомним, с 26 июля по 8 августа 2022 года в городе Ченнаи (Индия) пройдет 44-я Всемирная шахматная олимпиада. Организаторами мероприятия выступают FIDE (Fédération Internationale des Échecs), международная спортивная организация, объединяющая национальные шахматные федерации.

На предыдущей 43-ей шахматной олимпиаде в Грузии женская сборная Казахстана, где Динара выступала частью команды, смогла войти в топ-15 лидеров среди 150 стран-участниц.

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