Директор аптеки наладила торговлю психотропными лекарствами в Нур-Султане

Директор аптеки подозревается в незаконной торговле психотропными лекарственными лекарствами в Нур-Султане, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram Департамента полиции города.

Полицейские привлекли к ответственности 53-летнюю женщину, директора одной из столичных аптек, которая занималась незаконной, безрецептурной реализацией сильнодействующих психотропных лекарственных препаратов.

Женщину задержали по месту жительства при сбыте одного блистера пластины так называемого «Трамадола». При обыске по месту жительства подозреваемой также обнаружено и изъято еще более 270 таблеток и 25 ампул других сильнодействующих психотропных лекарств.

«Сам лекарственный препарат относится к сильнодействующим психотропным веществам, реализация которых находится под строгим контролем и учетом. То есть без рецепта врача такой препарат практически невозможно купить в аптеках», – сообщил начальник управления по противодействию наркопреступности Ерлан Акбаров.

С начала 2022 года полицейские столицы установили и наказали 4 фармацевтов аптек, где незаконно продавались психотропные лекарства.

Задержанная привлечена к административной ответственности за незаконную медицинскую и фармацевтическую деятельность с наложением штрафа, предусмотренного статьей 424 КоАП РК.