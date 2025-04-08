Директор госцентра в Уральске предстал перед судом по делу о хищении денег

Закон и Порядок
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Венера Баталова
корреспондент

Антикоррупционной службой по Западно-Казахстанской области завершено досудебное расследование в отношении директора Центра для ресоциализации лиц, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ANTIKOR

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Он обвиняется в хищении бюджетных средств в общей сумме 11,5 млн тенге c февраля по декабрь 2024 года. По версии следствия, он подписывал фиктивные акты выполненных работ по текущему ремонту электрического оборудования, а также начислял зарплату лицам, фактически не работавшим на предприятии.

В настоящее время обвиняемый предан суду.

 

Ранее сообщалось о том, что в Костанайской области предана суду руководитель хозяйствующих субъектов, которая в период с 2019 по 2023 годы, разработав 4 преступные схемы (поставка и предоставление в аренду вагонов, поставка сельхозпродукции, приобретение сельскохозяйственных культур), совершила хищение имущества 18 потерпевших на общую сумму свыше 900 млн тенге. На преступные деньги она купила недвижимость для ведения соответствующего бизнеса (хостел), тем самым легализовав их.

 

 

#хищение #бюджетные средства #фиктивные акты

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