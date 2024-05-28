Директор колледжа получил тюремный срок за присвоение премий в Мангистауской области

Он похитил почти 30 млн тенге, передает Kazpravda.kz со ссылкой на прокуратуру Мангистауской области

Фото: kazpravda.kz/Адильбека Тауекелова

В ходе анализа прокуратура выявила факт хищения директором гуманитарного колледжа денег, предназначенных для

выплаты премий работникам.

В частности, директор колледжа в период с декабря 2022 года по август 2023 года издал необоснованные приказы о премировании 29 работников колледжа. Он незаконно присвоил 29,5 млн тенге.

Приговором Бейнеуского районного суда директору колледжа назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 7

лет по пункту 2 части 4 уголовной статьи «Присвоение или растрата вверенного чужого имущества».

В доход государства в полном объеме взыскан причиненный ущерб.