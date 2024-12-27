Директор ясли-сада получал деньги от государства за «мертвых душ» в области Жетісу
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Руководитель ясли-сада «Kaisar KK» на протяжении 2-х лет получал выплаты от государства, предоставляя фиктивные отчеты, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Генеральную прокуратуру
В рамках утверждения идеологии «Закон и Порядок» прокуратурой области Жетісу выявлены хищения при подушевом финансировании одного из детских садов Панфиловского района на сумму 11 млн тенге.
Суд признал виновным директора в совершении мошенничества и назначил наказание в виде 3 лет 6 месяцев ограничения свободы.
Приговор вступил в законную силу.