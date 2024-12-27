Директор ясли-сада получал деньги от государства за «мертвых душ» в области Жетісу

Руководитель ясли-сада «Kaisar KK» на протяжении 2-х лет получал выплаты от государства, предоставляя фиктивные отчеты, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Генеральную прокуратуру

Фото иллюстративное: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В рамках утверждения идеологии «Закон и Порядок» прокуратурой области Жетісу выявлены хищения при подушевом финансировании одного из детских садов Панфиловского района на сумму 11 млн тенге.

Суд признал виновным директора в совершении мошенничества и назначил наказание в виде 3 лет 6 месяцев ограничения свободы.

Приговор вступил в законную силу.