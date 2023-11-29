Директора стройкомпании задержали по делу о мошенничестве в Таразе

В Таразе задержали директора строительной компании, обманувшего горожан более чем на 13 млн тенге, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram ДП Жамбылской области

Фото: Kazpravda.kz

Группа горожан заявила в управление полиции Тараза на директора строительной компании, который, получив за ремонт в их домах 13 620 000 тенге, скрылся.

Полиция начала досудебное расследование по пункту 4 части 3 статьи 190 УК РК (мошенничество, совершенное неоднократно).

В результате оперативно-розыскных работ задержан 25-летний житель Тараза. Мужчина полностью признал вину и будет содержаться под стражей.

Выясняется причастность подозреваемого к другим аналогичным преступлениям.