На занятия школьников доставляли в небезопасных условиях – с нерабочими тревожными кнопками и огнетушителями с истекшим сроком годности

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Прокуратура Северо-Казахстанской области установила грубейшие нарушения Правил перевозки пассажиров и багажа автотранспортом, а также ПДД при эксплуатации школьных автобусов, сообщает Kazpravda.kz

Так, в учреждениях образования районов М.Жумабаева, Г.Мусрепова не приняты надлежащие меры по оснащению школьных автобусов проблесковыми маячками жёлтого цвета и обязательными опознавательными знаками «Перевозка детей».

В школьном автобусе села Шоптыколь района Г. Мусрепова ремни безопасности находились в неисправном состоянии, что не соответствовало обязательным требованиям безопасности дорожного движения.

В этом же районе в школьных автобусах Бирликской, Салкынкольской, Тахтабродской и Калиновской школ тревожные кнопки находились в нерабочем состоянии.

Вместе с тем, в школьных автобусах районов Шал Акына и Г. Мусрепова использовались огнетушители с истекшим сроком их применения, а также в нарушение требований Правил водителями организаций образования не велись бортовые журналы.

В Петропавловске отдельные водители учреждений образования не проходили обязательное медицинское освидетельствование перед выездом, что создавало угрозу жизни и здоровью учащихся.