На занятия школьников доставляли в небезопасных условиях – с нерабочими тревожными кнопками и огнетушителями с истекшим сроком годности
Прокуратура Северо-Казахстанской области установила грубейшие нарушения Правил перевозки пассажиров и багажа автотранспортом, а также ПДД при эксплуатации школьных автобусов, сообщает Kazpravda.kz
Так, в учреждениях образования районов М.Жумабаева, Г.Мусрепова не приняты надлежащие меры по оснащению школьных автобусов проблесковыми маячками жёлтого цвета и обязательными опознавательными знаками «Перевозка детей».
В школьном автобусе села Шоптыколь района Г. Мусрепова ремни безопасности находились в неисправном состоянии, что не соответствовало обязательным требованиям безопасности дорожного движения.
В этом же районе в школьных автобусах Бирликской, Салкынкольской, Тахтабродской и Калиновской школ тревожные кнопки находились в нерабочем состоянии.
Вместе с тем, в школьных автобусах районов Шал Акына и Г. Мусрепова использовались огнетушители с истекшим сроком их применения, а также в нарушение требований Правил водителями организаций образования не велись бортовые журналы.
В Петропавловске отдельные водители учреждений образования не проходили обязательное медицинское освидетельствование перед выездом, что создавало угрозу жизни и здоровью учащихся.
«По актам прокурорского надзора виновные, включая директоров школ, привлечены к установленной законом ответственности, выявленные нарушения устранены, транспортные средства приведены в соответствие с установленными требованиями. Принятые меры позволили обеспечить защиту прав 457 несовершеннолетних», – проинформировали в прокуратуре региона.