​Для блага народа и страны

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Валентина Фиронова

Открывая встречу с государственными и общественными деятелями, учеными и деятелями культуры, директор музея Дархан Мынбай отметил: у Казахстана есть собственная политическая модель, и она предполагает сохранение устойчивого президентского правления. Важно и то, что политическая модернизация идет параллельно с технологической.

– Я думаю, – сказал он, – в будущем ветви власти смогут правильно применить предоставленные им полномочия и докажут успешность нынешней реформы результатами своей работы.

Ведущий научный сотрудник Института законодательства РК, кандидат исторических наук Жамаладин Ибрагимов посвятил свое выступ­ление общественной значимости реформы, подчеркнув, что она, будучи ответом на мировые угрозы, проводится эволюционным путем и сыграет большую роль в формировании национального самосознания, сплоченности и единства казахстанского общества.

Акцентируя внимание на преобразованиях, связанных с политическими и социально-экономическими изменениями в Конституции, собравшиеся отмечали, что шаги, предложенные Главой государства по усилению роли Парламента и Правительства, окажут положительное влияние на архитектуру казахстанской государственности, а в конечном итоге послужат благу народа и процветанию страны.

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