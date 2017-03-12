​Для блага народа и страны

Открывая встречу с государственными и общественными деятелями, учеными и деятелями культуры, директор музея Дархан Мынбай отметил: у Казахстана есть собственная политическая модель, и она предполагает сохранение устойчивого президентского правления. Важно и то, что политическая модернизация идет параллельно с технологической.
– Я думаю, – сказал он, – в будущем ветви власти смогут правильно применить предоставленные им полномочия и докажут успешность нынешней реформы результатами своей работы.
Ведущий научный сотрудник Института законодательства РК, кандидат исторических наук Жамаладин Ибрагимов посвятил свое выступление общественной значимости реформы, подчеркнув, что она, будучи ответом на мировые угрозы, проводится эволюционным путем и сыграет большую роль в формировании национального самосознания, сплоченности и единства казахстанского общества.
Акцентируя внимание на преобразованиях, связанных с политическими и социально-экономическими изменениями в Конституции, собравшиеся отмечали, что шаги, предложенные Главой государства по усилению роли Парламента и Правительства, окажут положительное влияние на архитектуру казахстанской государственности, а в конечном итоге послужат благу народа и процветанию страны.