Для чего ввели аккредитацию наблюдателей на выборах, объяснили в Минюсте

Вице-министр юстиции РК Алма Муканова разъяснила в Мажилисе цель нормы по аккредитации наблюдателей на выборах - проект закона с такими нормами ввели на рассмотрение нижней палаты, передает корреспондент Kazpravda.kz.

Вопрос подняла депутат Жанна Тельпекбаева.

«При обсуждении законопроекта на стадии разработки неоднозначное мнение экспертного сообщества вызвала аккредитация наблюдателей. Скажите, для каких целей вводится аккредитация наблюдателей? Почему порядок аккредитации не прописан в самом законе, и почему не все национальные наблюдатели подлежат аккредитации?» - задала она вопросы.

В ответ Алма Муканова назвала этот вопрос одним из самых дискуссионных.

«В первоначальных вариантах у нас были более жесткие требования по институту аккредитации. В частности, помимо предоставления заявления об аккредитации и выписки из устава о соответствующей деятельности, также ранее была норма о том, что они должны предоставлять соответствующую информацию о финансировании или не финансировании ими со стороны иностранных лиц. Вместе с тем, в рамках проработки данного вопроса последнее требование было исключено, и проект, внесенный в парламент, содержит, в принципе, стандартно-общеизвестные темы», - сказала она.

В целом, по ее словам, институт аккредитации нужен, в первую очередь для правильной регламентации института наблюдения за ходом выборов.

«Мы совместно с ЦИК исходили из того, что в послании было четко прописано о том, что в целом институт наблюдения должен быть регламентирован правильно, в том русле, чтобы и участковые избирательные комиссии, их члены и сами организации, которые выдвигают наблюдателей, и сами наблюдатели понимали свой круг прав, обязанностей и линию поведения. Одним из выходов является институт аккредитации, но она фактически не сильная. То есть, если общественная организация создается, но на пути своем решает принимать активное участие в политической жизни общества, то фактически не составляет труда внести соответствующие изменения в свой устав, и этот устав перерегистрировать в органах юстиции, что тоже буквально в течение дня делается», - отметила вице-министр юстиции.

Процедуры максимально упрощены, добавила Алма Муканова.