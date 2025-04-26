Евгений Больгерт, депутат Сената Парламента РК:

– Глава государства четко обозначил, что для Казахстана этническое многообразие не угроза, а источник силы. Чтобы сохранить эту парадигму, важно укреплять культуру взаимоуважения и солидарности. Сегодня, в условиях глобальных вызовов, конфликтов, тарифных войн, на мой взгляд, необходимо развивать три ключевых направления. Во-первых, это гражданское просвещение – через школы, медиа и цифровые платформы, формирующие ценности единства и диалога. И одно­временно не допускать популизма, разного рода вбросов и попыток политизации межэтнической тематики. Во-вторых, это институты доверия – в первую очередь Ассамблея народа Казахстана и ее структуры на местах как площадки открытого взаимодействия. В-третьих, это поддержка общественных инициатив, где сами граждане становятся проводниками идей согласия и взаимопомощи. Яркий пример – центры «Жомарт жан» АНК, объединяющие этнокультурные центры, волонтеров, бизнес и меценатов вокруг благотворительности и социальной ответственности.

Ольга Булавкина, депутат Сената Парламента РК:

– Глава государства Касым-Жомарт Токаев, выступая на юбилейном мероприятии, посвященном 30-летию создания Ассамблеи народа Казахстана, подчеркивает важность сплоченности перед лицом глобальных вызовов, при этом идея единства является ключевым фактором устойчивости и развития. Сплоченность этносов Казахстана консолидирует общество в единое целое, помогая избежать манипуляций извне и не стать ареной чужих противостояний.

Общие ценности, уважение к традициям разных этносов, культурное и социальное единство создают прочный фундамент для экономического роста, странового прогресса и дальнейшего демократического развития Казахстана. Развивая диалог между государством и обществом, АНК является диалоговой площадкой для обсуждения актуальных вопросов с участием представителей власти, экспертов и граждан, выступая посредником в сложных вопросах, предотвращая возможные социальные напряжения.

Сейчас Ассамблея народа Казахстана продолжает эволюционировать, адаптируясь к новым вызовам. Развитие онлайн-платформ значительно усиливает работу Ассамблеи народа Казахстана, делая ее более эффективной, интерактивной и доступной для всех этнических групп. Цифровые технологии помогают достичь эффективности обучения через истории успеха, реализовать инновационный способ знакомства с духовным многообразием через цифровые архивы культурного наследия с возможностью интерактивного изучения. Это соответствует глобальному тренду цифровизации социальных институтов, где платформы становятся ключевым инструментом единства.

Эльмира Отар, сопредседатель Клуба молодых ученых НЭС АНК, доцент ЕНУ им. Л. Н. Гумилева, социолог-аналитик:

– Прошедшая XXXIV сессия Ассамблеи народа Казахстана оставила сильные и вдохновляющие впечатления. Особенно приятно было видеть, что Президент уделил внимание не только вопросам межэтнического согласия и гражданской идентичности, но и подчерк­нул важную роль казахского языка как объединяющего фактора.

Как представительница молодого поколения, я с большим интересом восприняла акценты, сделанные на развитии молодежных инициатив, – в частности, таких проектов, как «Ассамблея жастары», Студенческая ассамблея, «Жас ғалымдар клубы» и движение «Жаңа толқын». Это не просто сообщества, а мощные платформы для формирования новой культуры патриотизма, социальной ответственности и гражданской активности.

Являясь сопредседателем «Жас ғалымдар клубы», я почувствовала, что нам, молодым исследователям, доверяют. В нас видят будущее страны. Такие сессии укрепляют активную гражданскую позицию и дают уверенность в том, что знания, наука и честный труд действительно могут укрепить общество и сохранить мир в нашей стране.

Сергей Пономарев, депутат Мажилиса Парламента РК:

– Некоторые наши соотечественники иногда критикуют работу АНК, но зачастую ее работа не бросается в глаза. Взять хотя бы Институт этномедиации – переговорщики остужают «горячие головы» и гасят этноконфликты в зародыше, успешно работают союзы аксакалов и сою­зы матерей, а традиционное празднование Наурыза, Масленицы или Сабантуя – не просто красивые праздники, но и переплетение национальных устоев народов. А их – 124 (!), которые живут в Казахстане. Всего в республике действуют свыше тысячи национальных этнокультурных центров. Работа колоссальная. Президент дал высокую оценку 30-летней работе АНК и подчеркнул, что на фоне масштабных конфликтов, торговых войн, девальвации человеческой жизни мы не должны упускать из своего внимания межэтническую сферу. «При этом ее политизация недопустима. Наши дети выросли в безопасности, поэтому надо, чтобы и внуки жили в мире и согласии», – подчеркнул Глава государства.

...Во время вручения высоких государственных наград за итоги 30-летней работы в АНК всех обаял Александр Альбертович Бац. Получая орден из рук Президента, он тихонечко протянул ему записку. Касым-Жомарт Кемелевич улыбнулся, о чем-то спросил (нам слышно не было) и бережно положил записку в карман. Думаю, он еще встретится с орденоносцем...

Для того чтобы русские, украинцы, белорусы, немцы корейцы и другие не сидели на чемоданах, а чувствовали себя полноценными гражданами страны, уверенными в собственном будущем, Ассамблея народа Казахстана наметила новые задачи и будет активно работать дальше.