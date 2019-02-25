Общество
Для лечения каких заболеваний государство может отправить казахстанцев за рубеж
Екатерина Елисеева
Существует ряд заболеваний, при которых казахстанцев могут направлять на лечение за рубеж за государственный счет, передает корреспондент Kazpravda.kz.

"При заболеваниях, при которых необходимы высокотехнологичные методы лечения, не применяемые в Казахстане, возможно направление в зарубежные медорганизации. Это регулируется приказом №554 "Об утверждении правил направления граждан Республики Казахстан на лечение за рубеж за счет бюджетных средств", – говорится в сообщении пресс-службы Фонда социального медицинского страхования.

Отмечается, что среди заболеваний, при которых граждане Казахстана направляются на лечение за рубеж за счет бюджетных средств: артериовенозные мальформации и опухоли, требующие радиохирургического метода лечения (гамма-нож), артериовенозные мальформации сосудов ствола головного мозга, спинного мозга и артериальные аневризмы для эндоваскулярного лечения.

Также в этом списке опухоли основания черепа для трансорального удаления, злокачественные новообразования глаза, требующие радиохирургического лечения (гамма-нож, радиоактивные аппликаторы). Кератопротезирование. Заболевания, требующие трансплантации сердца, почки, печени, легких, костного мозга. Стенозы гортани. Стенозы трахеи.

Отмечается, что в приоритетном порядке на лечение в зарубежные клиники направляются пациенты, нуждающиеся в проведении трансплантации органов, беременные женщины, дети. В исключительных случаях – сотрудники правоохранительных органов, служащие Вооруженных Сил РК, получившие тяжелые травмы и увечья при исполнении служебных обязанностей. Дети и лица, нуждающиеся в постороннем уходе, направляются в зарубежные клиники с сопровождающим лицом. Транспортные расходы оплачиваются из бюджета.

Для направления на лечение необходимо представить копию документа, удостоверяющего личность, ходатайство управления здравоохранения о направлении пациента в зарубежные медорганизации, выписку из истории болезни, представленную медицинской организацией. Медицинское заключение о необходимости лечения за рубежом принимается решение специальной комиссией при Министерстве здравоохранения. 

 В ФСМС уточнили, что государственный бюджет не оплачивает случаи самостоятельного обращения за медицинской помощью за рубеж.

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