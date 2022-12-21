Для маленьких домов введут новую форму управления в Казахстане

Мажилис , Недвижимость
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Тусупбекова Лаура
корреспондент

Мажилис Парламента Казахстана на пленарном заседании одобрил поправки по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

Фото: Kazpravda.kz

Как отметила депутат Екатерина Смышляева, цель законопроекта – не изменение концепции так называемой «реформы ОСИ», а улучшение условий работы уже созданных новых форм управления домами.

Поправками предлагается наделить местные исполнительные органы дополнительными компетенциями по назначению временной управляющей компании в случаях, когда домом не выбрана форма управления самостоятельно. Акиматы также наделяются правом регистрации объектов кондоминиума.

Для маленьких домов до 16 квартир предложено предусмотреть третью форму управления – непосредственное совместное управление. Такие дома могут объединяться и иметь единого управляющего, при этом сохраняя принцип «один дом – один счет».

Также внесены нормы, не допускающие продажу застройщиком в индивидуальную (раздельную) собственность незарегистрированных квартир, нежилых помещений, парковочных мест, кладовок. Эта норма не позволит застройщику при сдаче дома единолично завладеть потенциальными объектами кондоминиума и общедомового имущества.

Для упрощения процедуры управления домом собрание жителей сможет делегировать совету дома ряд полномочий, ранее относящихся только к компетенции собрания. Например, принятие решения о выборе субъектов сервисной деятельности, объекта информатизации, а также о передаче части общего имущества объекта кондоминиума в аренду.

Введено упрощение процедуры взыскания задолженности жильцов. Так, совершение исполнительной надписи о взыскании задолженности с собственников теперь будет осуществляться не только по месту пребывания должника, но и по месту нахождения его недвижимого имущества.

При смене формы управления, установлена обязанность перечисления прежними органами управления накопленных жильцами денег на капитальный ремонт на счета вновь созданных организаций.

Государственным учреждениям, расположенным в жилых домах, предложено разрешить приобретать услуги по содержанию помещений у объединений собственников имущества и простых товариществ без проведения госзакупок.

Также предлагается снизить пороговое значение кворума общего собрания до простого большинства, облегчив таким образом процедуру голосования, и обеспечить доступ к отчетам и другой информации о деятельности по управлению жилыми домами по письменному обращению собственника.

Кроме того, в законопроекте расширен перечень объектов кондоминиума, определен порядок доступа к общей собственности, слаботочные системы определены как часть общедомовых коммуникаций.

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