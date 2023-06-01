Для обеспечения современной дорожно-транспортной инфраструктурой 22 прилегающих к Астане населенных пунктов в этом году выделено 18 млрд тенге

Участники рейда посетили семь пригородных поселков, чтобы проверить, как осваиваются бюджетные деньги, и убедиться, качественно ли ведутся работы.

По словам заместителя председателя Комитета автомобильных дорог Анар Габдуллиной, ремонтные работы в населенных пунктах находятся в ведении местных исполнительных органов, однако в ближайших к Астане поселках они поддерживаются и контролируются непосредственно Министерством индус­трии и инфраструктурного развития.

Из-за близости к столице села Коянды, Кызылжар, Кабанбай батыра, Арайлы, Ы. Алтынсарина, Талапкер и город Косшы быстро разрослись, поэтому и возникла необходимость в строи­тельстве большего количества качественных асфальтированных дорог.

– Отдельно для Акмолинской области была открыта специальная программа для строительства новых улиц в населенных пунктах и их капитального ремонта, – добавила Анар Габдуллина. – К примеру, в Кызылсуате с прошлого года финансирование из республиканского бюджета обеспечено на 100%. В текущем году все проекты в поселке будут завершены с учетом работ по освещению.

По ее словам, в 2023 году в 14 населенных пунктах планируется завершить 17 проектов. Финансирование из республиканского бюджета в полном объе­ме Министерством индус­трии и инфраструктурного развития поддержано.

Коянды

Протяженность улично-дорожной сети в Коянды прежде не превышала 30, но теперь разрослась до 145 километров, и только 20 из них асфальтированы.

– На капитальное строительство улицы Аль-Фараби в Коянды из республиканского бюджета выделено 965 миллионов тенге. Ее общая длина составит 16,7 километра. До конца текущего года планируем проложить около трех километров. Еще зимой начали работы, накопили необходимый для строительства запас инертных материалов – бутового камня, песчано-гравийной смеси, – рассказал руководитель отдела пассажирского транспорта и автодорог Целиноградского района Акмолинской области Алимбек Бектемиров.

В настоящее время дорожные строители подготавливают основание для дорожного полотна. На участке задействована тяжелая техника. Полным ходом идет бутование: утрамбованный камень диаметром от 70 до 150 см поможет в дальнейшем избежать просадок, так как дорога строится на переувлажненных грунтах. Центральная улица Коянды расширится до четырех полос и будет обеспечена необходимой инфраструктурой – освещением, светофорами, дорожными знаками, видеонаблюдением.

По словам Алимбека Бектемирова, при разработке проектно-сметной документации исполнительная власть и подрядчики советуются с местными жителями. В прошлом году уже было построено три километра проезжей части, сейчас ведутся работы по подготовке основания под асфальт сразу на нескольких улицах.

Сама дорога и соответствующая инфраструктура в Коянды обойдутся в 965 млн тенге из республиканского бюджета. Однако жители села просят, чтобы работы на этом не останавливались.

– В нашем селе заасфальтировано только 13 километров из 154-х. Дороги наши, если их так можно назвать, в скверном состоянии. Осенью, весной и летом после дождей их развозит так, что ни проехать, ни пройти. Летом пыльно. Эта проблема для нас очень актуальна. В первую очередь просим подвести асфальт к социально значимым объектам: школам и поликлиникам. Работа только началась, к нынешней подрядной организации у нас претензий пока нет. Как завершат, тогда можно будет давать оценку, – говорит активистка из Коянды Данара Кабдылшарипова.

Прежний подрядчик, по ее словам, оказался недобросовестным: года три назад, взявшись сразу за несколько улиц, дорожники приступили к работе, вырыли ямы. Дело шло медленно, а потом и совсем остановилось.

– Теперь это не дорога, а ямы да кочки. Сельчане не могут подъехать к своим домам, чтобы, к примеру, уголь разгрузить, – сетует Данара Кабдылшарипова.

Кызылсуат

Совсем другая ситуация в Кызылсуате, где проживают более 3 800 жителей, – тут уже более 80% дорог построено. В перспективе село увеличится почти вдвое.

– Все основные ремонтные работы завершены, остался финальный этап: проложить второй слой асфальта, обустроить тротуары, установить уличное освещение, – отчитался Алимбек Бектемиров.

Проектировали главную дорогу по просьбе жителей так, чтобы она охватила как можно больше улиц, дабы сельчане могли быстро добираться в школу, поликлинику, магазины, а также маршрутным автобусом могли пользоваться.

По их же настоянию дорожные строители возвели снегозадерживающий забор. Высокая конструкция зимой защищает главную транспортную артерию села от снега.

По словам Алимбека Бектемирова, на эти цели из областного бюджета должно поступить 450 млн тенге. При благополучном раскладе к середине сентября планируется сдать все дороги. Всего в Кызылсуате 9,7 км дорог, из них восемь с половиной километров проложены «первым слоем» еще в прошлом году.

Косшы

В старой части города Косшы строители в прошлом году перенесли инженерные сети, чтобы в мае начать прокладывать дороги. Нынче на эти цели из бюджета предусмотрено направить 3,6 млрд тенге.

Как рассказал руководитель управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Акмолинской области Владимир Кулаков, завершается строительство дорог второй очереди, разработан проект на сооружение третьей. Это улицы, ведущие к социальным объектам.

В Тайтобе, которое не так давно присоединилось к Косшы, идет грейдирование. Вот-вот село будет 100-процентно охвачено асфальтовым покрытием.

– Всего же в Акмолинской области 600 населенных пунктов требуют ремонта дорог, – как бы между прочим сообщил Владимир Кулаков.

Как сообщили сами подрядчики, за качеством дорогостоящих дорожных работ сельчане следят бдительно и о своих наблюдениях сообщают во все инстанции.

В ходе рейда было отмечено, что действует пятиступенчатый контроль: заказчик – технадзор – авторский надзор – лаборатория подрядных организаций и последние несколько лет – Национальный центр качества дорожных активов. Представитель последнего рассказал, что на старте дорожных работ заключается договор, составляется график, согласно которому специалисты центра выезжают на стройки, отбирают пробы, проверяют послойно использованный материал на толщину, выдают заключение, в том числе и с конкретными сроками исправления выявленных нарушений.

В свою очередь, общаясь с населением, депутат Мажилиса Юлия Кучинская отметила роль инициативных граждан в осуществлении сельских инфраструктурных проектов. То есть люди не наблюдают со стороны, когда будет что-то построено, а сами предлагают, что необходимо селу в первую очередь – школа или больница, решают вместе с акиматом, например, где тянуть асфальт.

По словам депутата, бюджет лимитирован, и когда идет распределение средств, в первую очередь, конечно, финансируются проекты в тех населенных пунктах, где проживает больше жителей. Вокруг Астаны расположены по факту самые крупные села и поселки, зато большая часть их жителей прописана в столице. Именно поэтому в пригородах сложно планировать строительство новых школ, больниц, детских садов и даже дорог. Однако пригородные жилые массивы, подобно воротам, ведут в мегаполис, а посему им надлежит уделять больше внимания.