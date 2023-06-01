Для обеспечения современной дорожно-транспортной инфраструктурой 22 прилегающих к Астане населенных пунктов в этом году выделено 18 млрд тенге
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Марина Демченко
На днях депутаты Мажилиса Парламента, представители Комитета автомобильных дорог Министерства индустрии и инфраструктурного развития, местных акиматов совместно с общественными активистами и журналистами объехали села Целиноградского района Акмолинской области, где прокладываются новые дороги и идет ремонт поселковой дорожно-уличной сети.