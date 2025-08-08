Для повышения качества жизни казахстанцев

Правительство
539
Марина Демченко
специальный корреспондент

О развитии регионов и модернизации энергетической и коммунальной инфраструктуры рассказали в Правительстве

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Пресс-конференцию с участием министра водных ресурсов и ирригации Нуржана Нуржигитова; вице-министров: национальной экономики – Бауыржана Омарбекова, энергетики – Сунгата Есимханова, по чрезвычайным ситуациям – Кегена Турсынбаева, промышленности и строительства – Куандыка Кажкенова и председателя Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК Тимура Косымбаева открыл заместитель Премьер-министра Канат Бозумбаев.

Предваряя вопросы казахстанских журналистов, вице-премьер проинформировал о ходе исполнения поручений Главы государства в региональном развитии, сфере водных ресурсов и ирригации, реа­лизации национального проекта «Модернизация энергетического и коммунального секторов».

Так, для устойчивого и сбалансированного развития регионов Правительством утверждена Концепция регионального развития Республики Казахстан на 2025–2030 годы, направленная на повышение качества жизни населения и раскрытие экономического потенциала регионов на основе макрорегионов и «точек роста».

– Особое внимание уделяется устранению диспропорций в доступе к социальным, инженерным и транспортным объектам. Наиболее отстающим регионам будет предоставляться приоритетное финансирование из республиканского бюджета на основе Системы региональных стандартов, – пояснил Канат Бозумбаев.

Правительством также выработаны новые меры развития моногородов, в том чис­ле заключение долгосрочных договоров и офтейк-контрактов между крупными предприятиями и местными товаропроизводителями, создание индустриальных зон, внедрение программ внутристрановой ценности, развитие МСБ и другие.

Ведется активная работа по формированию и развитию города Алатау.

– В целях развития сельских территорий будет обеспечена синхронная реализация всех государственных мер, в том числе проектов «Ауыл аманаты» и «Ауыл – ел бесігі». Координация работы по региональному развитию будет осуществляться в рамках Проектного офиса при Правительстве, – отметил докладчик.

Другое важное направление работы Правительства – старт практического этапа Национального проекта по модернизации энергетического и коммунального секторов, утвержденного в декабре 2024 года. Для его законодательного обеспечения, напомнил вице-премьер, 17 июля Президент подписал соответствующий закон, вступивший в силу 29 июля.

По предварительным оценкам, на реа­лизацию нацпроекта на пять и более лет необходимо привлечь свыше 13 трлн тенге инвестиций для ремонта и строительства 86 тыс. км коммунальных сетей и ввода дополнительных источников генерации в суммарном объеме 7,3 ГВт. Для участия в нем утверждены пилотные проекты 35 субъектов естественных монополий (СЕМ), еще 22 проекта – на стадии рассмотрения.

Ожидается, что до конца года шесть СЕМ перейдут из «красного» уровня износа в «умеренный», снизив уровень износа до 40%. В этом году в пилотном режиме привлекаются инвестиции на общую сумму порядка 150 млрд тенге. Планируется отремонтировать 8,5 тыс. км сетей и заменить более 42 тыс. единиц оборудования.

Для повышения внутристрановой ценности определены 2 786 товарных позиций на общую сумму 2 трлн 140 млрд тенге, по которым сформирован пул из 220 отечественных товаропроизводителей, кроме того, проведен анализ 669 лицензированных EPC-подрядчиков в разрезе регионов.

– Это позволит не только снизить зависимость от импорта, но и создать дополнительные рабочие места, а также увеличить налоговые поступления в бюджет. Цифро­визация является ключевым инструментом для эффективной реализации нацпроекта, обеспечивая прозрачность процессов, контроль за сроками и качеством работ, а также удобство для всех участников, – рассказал Канат Бозумбаев.

По его словам, для этого реализуются Электронная платформа закупок нацпроекта на базе портала ФНБ «Самрук-Қазына» и Информационная система ЖКХ Smart Turmys. Помимо них разрабатываются специальный web-портал и контакт-центр, где в открытом доступе будет размещаться вся информация о ходе нацпроекта.

Что же касается исполнения поручений Главы государства в сфере водных ресурсов и ирригации, то 9 апреля 2025 года подписан Водный кодекс Республики Казахстан, вступивший в силу 10 июня.

На сегодня, как проинформировал спикер, ведется модернизация более 6 тыс. км каналов, из них в 2025 году планируется сдать в эксплуатацию 962 км с подвешенной площадью около 200 тыс. га.

В 2025 году завершена реконструкция Кызылагашского водохранилища в области Жетысу, до конца года планируется завершить строительство водохранилища Каракуыс в Туркестанской области, реконструкцию Кировского водохранилища в Западно-Казахстанской области, а также работы на ряде других объектов. Запланировано многофакторное обследование 105 гидротехнических сооружений.

До конца года планируется ввести в экс­плуатацию 10 проектов по строительству и реконструкции групповых водопроводов в шести областях.

В 2024–2025 годы в Северный Арал направлено около 5 млрд куб. м воды – объем водоема вырос до 24,4 млрд куб. м.

Во исполнение поставленной Главой государства задачи по внедрению водосберегающих технологий до 150 тыс. га в год созданы условия для стимулирования фермеров.

– Общая площадь земель с применением водосберегающих технологий к концу 2027 года будет доведена до 912 тысяч гектаров. Увеличена доля возмещения затрат фермеров с 50 до 80 процентов на подведение инфраструктуры, приобретение и установку водосберегающих технологий; повышен на 20 процентов тариф за сверх­нормативное потребление поливной воды; введен дифференцированный размер субсидий в зависимости от тарифа, – проинформировал Канат Бозумбаев.

Затем в ходе пресс-конференции вице-премьер и представители министерств ответили на вопросы журналистов. Министра водных ресурсов и ирригации Нуржана Нуржигитова спросили о диверсификации посевных площадей и о том, как в ведомстве борются с дефицитом и потерями воды; главу КРЕМ Тимура Косымбаева – о механизмах субсидирования для сдерживания роста тарифов на коммунальные услуги и работе с монополистами; вице-министра промышленности и строительства Куандыка Кажкенова – о сейсмоусилении зданий.

Говорилось о поддержке социально уязвимых слоев населения, прозрачности деятельности монополистов, социально-­экономическом развитии западных регионов, об обязательном страховании жилья на случай стихийных бедствий и спасении Малого Талдыколя... Больше об этом можно прочесть на Кazpravda.kz.

