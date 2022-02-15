Для «серебряного возраста»

Министерство труда и социальной защиты населения намерено запустить проект по поддержке трудоустройства работников предпенсионного возраста.

Специальный проект получил название «Серебряный возраст». Его реализация будет осуществляться в рамках Нацпроекта по развитию предпринимательства на 2021–2025 годы. Ожидается, что ежегодно благодаря новой инициативе работу смогут получать порядка 5 тыс. человек.

На текущий момент ведется работа по разработке нормативного правового акта, регламентирующего порядок организации и финасирования проекта «Серебрянный возраст».

В НПА будет предусмот­рен ряд требований к работодателям и работникам. Участие в проекте смогут принять предприятия и организации всех форм собственности, действующие более одного года и производящие регулярные налоговые и другие социальные отчисления, а также не имеющие про­сроченной задолженности по зарплате.

Рабочие места по проекту «Серебряный возраст» появятся вне постоянных рабочих мест и вакансий. Они не могут создаваться на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опас­ными условиями труда и по профессиям⁄занятиям, относящимся к 9-й группе низкоквалифицированных работников, согласно Нацио­нальному классификатору.

Срок участия в проекте «Серебряный возраст» составляет не более 12 месяцев. В период участия в нем центр занятости населения субсидирует часть заработной платы лицам предпенсионного возраста за счет средств бюджета.

Ежемесячный размер субсидий на заработную плату составляет 50% от размера зарплаты, но не более 30 МРП, с учетом налогов, обязательных социальных отчислений, компенсаций за неиспользованный трудовой отпуск и банковских услуг, без учета выплат по экологическим надбавкам.

После завершения срока учас­тия работодатель трудоустраивает человека предпенсионного возраста на постоянное рабочее мес­то до выхода на пенсию.