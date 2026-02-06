Для водных ресурсов предусмотрят аудит

В Астане под председательством Генерального прокурора РК Берика Асылова прошло межведомственное совещание по вопросам борьбы с «черным рынком» воды, в мероприятии принял участие министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Руководители уполномоченных государственных и правоохранительных органов обсудили совместное взаимо­действие и планы по ликвидации незаконного водозабора. Были заслушаны доклады о выявленных нарушениях, а также о принятых мерах и текущих результатах противодействия несанкцио­нированному использованию воды.

Во исполнение поручения Главы государства по ликвидации «черного рынка» воды Министерство водных ресурсов и ирригации и Генеральная прокуратура разработали дорожную карту, включающую такие меры, как аудит водных ресурсов, создание карт зон риска незаконного водозабора, ревизия финансовых средств, направленных на развитие водохозяйственной инфраструктуры, внедрение водосберегающих технологий и антикоррупционные мероприятия.

Также предусмотрено создать межведомственные рабочие группы на республиканском и региональных уровнях, куда войдут представители правоохранительных органов, обладающие оперативно-розыскными полномочиями и соответствующими инструментами.

Еще одним ключевым направлением работы станет оцифровка процессов управления и распределения поливной воды, а также создание инструмен­тов цифрового и спутникового мониторинга и учета. Будет усилено межведомственное взаимодействие и обеспечен обязательный обмен данными между правоохранительными и государственными органами. Планируется обеспечить полный конт­роль соблюдения со стороны аграриев лимитов водопользования и целевых индикаторов по диверсификации выращиваемых сельскохозяйственных культур, сообщила пресс-служба отраслевого министерства.

– Прошлый год показал, что искоренение «черного рынка» воды требует принятия комплексных мер, а именно скоординированных действий между уполномоченными государственными и правоохранительными органами. Очень важна поддержка органов прокуратуры как ядра право­охранительной системы. Ни один нарушитель закона не должен уйти от ответственности. Уверен, разработанная дорожная карта станет эффективным инструментом в данном направлении, – подчеркнул министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов.

