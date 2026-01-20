Для защиты инвестиций и экономического развития
0
Ольга Орлова
На заседании бюро под председательством спикера Сената Маулена Ашимбаева определена повестка заседания палаты, запланированного на 29 января. Члены бюро постановили рассмотреть Закон «О ратификации Рамочного соглашения об организации операций в частном секторе между Правительством РК и Фондом международного развития ОРЕС». Соглашение гарантирует долгосрочное финансирование, защиту инвестиций и гибкие условия сотрудничества. В частности, речь идет о стимулировании финансового сотрудничества и устойчивого экономического развития Казахстана путем создания стабильной основы для содействия в получении займов, гарантий и других инструментов Фонда международного развития ОРЕС.