На заседании бюро под председательством спикера Сената Маулена Ашимбаева определена повестка заседания палаты, запланированного на 29 января. Члены бюро постановили рассмотреть Закон «О ратификации Рамочного соглашения об организации операций в частном секторе между Правительством РК и Фондом международного развития ОРЕС». Соглашение гарантирует долгосрочное финансирование, защиту инвестиций и гибкие условия сотрудничества. В частности, речь идет о стимулировании финансового сотрудничества и устойчивого экономического развития Казахстана путем соз­дания стабильной основы для содействия в получении займов, гарантий и других инструментов Фонда международного развития ОРЕС.