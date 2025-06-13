Дмитрий Баландин избран генсеком Федерации водных видов спорта РК

Спорт
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Дана Аменова
корреспондент

Олимпийский чемпион сменил на посту Сергея Дроздова

Фото: НОК

В ходе внеочередной Конференции Федерации водных видов спорта Казахстана на должность генерального секретаря организации назначен олимпийский чемпион по плаванию Дмитрий Баландин, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на НОК 

Кандидатуру Баландина единогласно поддержали участники Конференции после заявления о досрочном прекращении полномочий предыдущего генерального секретаря Сергея Дроздова.

«Назначение Дмитрия Баландина - это не только признание его выдающихся спортивных достижений, но и шаг к обновлению и институциональному укреплению Федерации. Мы уверены, что его профессионализм и авторитет станут важным ресурсом для всей водной спортивной отрасли страны»,- отметил президент Федерации Нурлан Жакупов.

Дмитрий Баландин  заслуженный мастер спорта РК, олимпийский чемпион (2016), многократный победитель Азиатских игр и международных турниров.

С 2021 года активно работает в качестве тренера и консультанта национальной сборной Казахстана по плаванию.

#генсек #Дмитрий Баландин #Федерация водных видов спорта

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